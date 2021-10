MISSISSAUGA, ON, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) (« Maple Leaf » ou « l'entreprise ») a annoncé qu'elle a terminé la construction d'un agrandissement de son usines de viandes préparés de Winnipeg au coût de 182 millions de dollars, augmentant considérablement sa capacité interne de production de bacon précuit allant au four à micro-ondes.

Cet investissement en équipement de fabrication à la fine pointe de la technologie et l'expertise acquise à l'interne en font un Centre d'excellence pour le bacon chez Maple Leaf et positionne l'entreprise de façon à ce qu'elle puisse répondre à la demande croissante des clients et des consommateurs sur le marché du bacon précuit et promouvoir l'innovation. Ce projet est l'un des nombreux investissements que fait l'entreprise alors qu'elle continue à dégager de la valeur au sein de ses activités croissantes dans le secteur des viandes préparées.

La mise en service finale de l'agrandissement de 73 000 pieds carrés à l'établissement du boulevard Lagimodière à Winnipeg devrait se terminer sous peu et la production commerciale s'accélérera au cours des prochains mois. Avec la construction de cette capacité interne, cette usine deviendra le principal établissement de bacon précuit de l'entreprise. Dans le cadre de l'expansion, l'entreprise est en train de créer environ 350 nouveaux postes à l'usine, portant le nombre d'employés de l'usine à plus de 1 900 personnes.

« Nous sommes très enthousiasmés de voir ce projet prendre vie, dit Michael H. McCain, président et chef de la direction. Notre vision de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre s'applique même à nos meilleurs aliments prêts à consommer, dont notre délicieux bacon précuit. Cette installation de pointe fournira des produits de bacon cuit fabriqués de façon durable et provenant d'animaux élevés sans cruauté et sans antibiotiques, produits par une entreprise carboneutre. Nous en sommes vraiment très fiers. »

Les Aliments Maple Leaf est un producteur principal de bacon canadien qui offre huit marques sur le marché canadien et près de la moitié des ménages canadiens ont acheté un produit de bacon des Aliments Maple Leaf en 2021.1

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie.

Le présent communiqué de nouvelles contient de « l'information prospective » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (collectivement, « information prospective »). L'information prospective se reconnaît habituellement à l'emploi de termes comme « prévoir », « continuer », « évaluer », « s'attendre à », « pourrait », « sera », « projeter », « devrait », « planifier », « avoir l'intention de », « croire » et d'autres mots ou expressions semblables, y compris leurs négatifs ou leurs variations. Toute l'information prospective reflète les croyances et les hypothèses des Aliments Maple Leaf fondées sur l'information disponible au moment où l'information prospective en question est fournie et compte tenu des attentes actuelles.

L'information prospective ne garantit pas le rendement futur. La direction croit que ses hypothèses et ses attentes reflétées dans l'information prospective contenue aux présentes est raisonnable d'après les renseignements disponibles à la date que cette information a été fournie et en fonction du processus employé pour préparer l'information. Cependant, les Aliments Maple Leaf ne peut garantir que ces attentes s'avéreront exactes. Toute l'information prospective est assujettie à des risques et des incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs en conséquence desquels les résultats ou les événements réels, les niveaux d'activité et les réalisations pourraient différer sensiblement des attentes énoncées dans cette information prospective. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à cette information prospective et sont prévenus que l'information prospective contenue aux présentes pourrait ne pas convenir à d'autres fins. À moins que la loi ne l'exige, les Aliments Maple Leaf n'assume pas l'obligation de tenir à jour l'information prospective. Toute l'information prospective figurant dans les présentes est visée expressément par cette mise en garde. Un complément d'information sur les facteurs touchant l'information prospective et les hypothèses et l'analyse de ceux-ci par la direction peuvent être consultés dans les documents déposés par les Aliments Maple Leaf auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

___________________ 1 Indicateurs sur les acheteurs de Numerator pour l'entreprise entière, total du bacon des AML acheté à n'importe quel magasin au cours de la période de 01/0/2021 à 9/12/2021

