Michael McCain assume le rôle de président-directeur du conseil d'administration dans le cadre de sa transition hors de sa fonction de chef de la direction;

le chef de l'Exploitation, Curtis Frank, deviendra président et chef de la direction en 2023

MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) (les « Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») a annoncé qu'elle procède à la mise en œuvre d'un projet de transition progressive de leadership pour le conseil d'administration et la direction. Michael McCain a été nommé président-directeur du conseil d'administration et poursuivra à titre de chef de la direction pour l'année suivante dans le cadre de la transition de la direction selon laquelle Curtis Frank, actuellement président et chef de l'Exploitation, assumera le rôle de chef de la direction d'ici le printemps 2023.

Les Aliments Maple Leaf a aussi annoncé que Geoff Beattie, qui siège au conseil d'administration des Aliments Maple Leaf depuis 2008 et occupe la fonction de président du conseil depuis 2019, quitte la fonction de président et a été désigné comme administrateur principal indépendant. Il continuera à assurer un leadership solide pour les administrateurs indépendants.

Sous la direction de Michael McCain, les Aliments Maple Leaf s'est taillée une place persistante et durable en tant qu'entreprise canadienne emblématique. Acquise en 1995, l'entreprise s'est transformée d'un ensemble de diverses activités commerciales peu performantes à un chef de file d'envergure mondiale concentré sur la production alimentaire durable qui offre une valeur soutenue et supérieure à tous ses intervenants.

Motivé par sa passion d'offrir une valeur à long-terme, Michael McCain a mené l'entreprise tout au long de ses décennies de transformation allant de l'établissement des bases, au cours des premières années, au réaménagement du portefeuille d'activités de l'entreprise et à la restructuration des chaînes d'approvisionnement, au renouvellement des marques et finalement, au virage vers la croissance, soutenu par une vision progressive de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre.

L'équipe des Aliments Maple Leaf a une vision de « transformation du monde » reflétée chez son futur chef de la direction, Curtis Frank. Les racines de monsieur Frank sont profondes chez les Aliments Maple Leaf; il est entré au service de l'entreprise peu de temps après avoir terminé ses études universitaires et il a été un facteur clé pendant ses 21 années, où il a assumé des responsabilités de plus en plus importantes. Il a été président et chef de l'Exploitation, dirigeant les Aliments Maple Leaf aux côtés de Michael McCain depuis 2018.

« Curtis est une vivante incarnation de nos Valeurs de leadership, adhérant à l'aspect humain du leadership et livrant les résultats requis pour réussir au sein de notre organisation progressive, a affirmé M. McCain au cours de l'assemblée générale annuelle d'aujourd'hui. Il est exactement le dirigeant dont nous avons besoin pour faire progresser notre vision. Il est prêt à assumer le rôle de premier plan et à fixer le cap du prochain chapitre des Aliments Maple Leaf. »

« Alors que dans un an, je vais quitter mes fonctions de chef de la direction et me retirer des activités quotidiennes, mes efforts en tant que président-directeur seront réorientés vers une nouvelle fonction davantage axée sur la stratégie, la gérance, la surveillance et l'encadrement, a poursuivi M. McCain. En tant qu'actionnaire le plus important et actionnaire exploitant des Aliments Maple Leaf, la famille McCain ne va nulle part. Nous avons de profondes racines dans l'industrie alimentaire et dans cette sphère d'activité, et nous sommes pleinement engagés à l'égard de Maple Leaf, de ma propre génération à la suivante. »

« Le conseil est tout à fait persuadé que la transition ayant lieu au cours de la prochaine année sera sans heurts, étant donné que sa planification soigneuse est en cours depuis une longtemps, explique Geoff Beattie, administrateur principal indépendant du conseil. Michael et Curtis bénéficient d'une excellente relation de travail et Curtis est le dirigeant tout indiqué pour tracer la piste du prochain chapitre des Aliments Maple Leaf sur son parcours pour devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. »

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

