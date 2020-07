MISSISSAUGA, ON, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a annoncé la vente de son usine de volaille située à Drummondville, au Québec, et de son approvisionnement associé, à Volaille Giannone de Saint-Cuthbert, au Québec. Dans le cadre de cette vente, les Aliments Maple Leaf et Volaille Giannone ont conclu un accord d'approvisionnement de trois ans qui permettra aux Aliments Maple Leaf de conserver son approvisionnement en poulet frais.

Les Aliments Maple Leaf a fait l'acquisition de l'usine et de son approvisionnement en 2018, lors de l'achat de certains actifs de Cericola Farms. Les Aliments Maple Leaf demeurera propriétaire et continuera à exploiter l'usine de volaille de Bradford, en Ontario, qui faisait également partie de cet achat conclu avec Cericola en 2018. La vente de l'usine de Drummondville est censée être conclue cet été, sous réserve des exigences de clôture normales et des processus réglementaires habituels.

« Les produits de protéines de viande durables à valeur ajoutée sont au cœur de la stratégie de Maple Leaf, affirme Michael McCain, président et chef de la direction. Au cours des dernières années, notre position de chef de file de cette catégorie a connu une croissance; cependant, nous mettons l'accent sur la priorisation des projets d'immobilisation et sur l'optimisation de notre réseau de transformation. La vente de l'usine de Drummondville résulte de l'optimisation continue de notre réseau. »

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs fondés sur les attentes actuelles des Aliments Maple Leaf et des hypothèses portant sur ses activités, y compris la vente de l'usine de volaille de Drummondville, le moment anticipé de la conclusion de la transaction et les résultats futurs de sa stratégie d'optimisation de son réseau. Étant donné que ces énoncés prospectifs relèvent d'événements futurs, les résultats réels pourraient différer considérablement en fonction de facteurs tels que : si les conditions de la conclusion peuvent être satisfaites; l'échéancier de satisfaction des conditions de conclusion; si d'autres processus réglementaires sont requis par rapport au transfert de l'approvisionnement en volaille; s'il y a des modifications de l'approvisionnement en volaille, au moment de la conclusion, qui pourraient influer sur le calcul du prix d'achat; la réaction des intervenants quant à la transaction; la capacité des Aliments Maple Leaf d'exécuter sa stratégie de volaille; et d'autres faits nouveaux survenant dans les milieux commerciaux, juridiques ou réglementaires. Rien ne garantit que l'évolution ou les résultats prévus par les Aliments Maple Leaf se réaliseront ou qu'ils auront les effets escomptés. En outre, le calcul final du prix d'achat sera effectué en lien avec la valeur de l'approvisionnement au moment de la conclusion.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont visés expressément par cette mise en garde. Les lecteurs sont mis en garde qu'ils ne devraient pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs et que l'information contenue dans les énoncés prospectifs peut ne pas convenir à d'autres fins. De plus, les lecteurs doivent garder à l'esprit que les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse ne sont pertinents qu'à la date du présent document. Les Aliments Maple Leaf ne prend aucun engagement de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise spécialisée en produits alimentaires qui fabrique des aliments sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural SelectionsMD Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMC, Field Roast Grain Meat Co.MC et Swift®. Maple Leaf emploie environ 13 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

