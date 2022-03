TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 9 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX: MFI) a annoncé qu'elle chercherait de nouvelles possibilités d'optimisation de son réseau avicole lors de l'achèvement de sa nouvelle usine de transformation de volaille à valeur ajoutée à London, Ontario, dont la construction devrait se terminer vers la fin de 2022.

Cette mesure comprend le déplacement des volumes qui sont actuellement transformés dans les usines de volaille des Aliments Maple Leaf à Schomberg et à Bradford, en Ontario, à la nouvelle usine de London d'ici la fin de 2023, au fur et à mesure que London atteindra sa pleine production. Les deux usines continueront à fonctionner normalement au cours des 18 prochains mois, jusqu'à la transition. Une fois que la transition sera terminée, l'usine de Bradford poursuivra ses activités avec un nouvel accent sur des occasions à valeur ajoutée et l'usine de Schomberg fermera ses portes. L'entreprise accorde une grande valeur au travail des membres de son équipe à l'usine de Schomberg et s'attend à identifier des possibilités d'emploi dans d'autres usines du réseau de Maple Leaf pour ceux et celles qui sont touchés par cette transition.

Poursuivre ces occasions d'optimisation fait partie de la stratégie en cours des Aliments Maple Leaf, soit d'offrir des aliments nutritifs en renforçant sa chaîne de valeur avicole robuste, concurrentielle et efficace en misant sur ce qu'il y a de mieux dans sa catégorie, en matière de technologies, de processus et d'ingéniosité. En tant qu'entreprise animée par un mandat, les Aliments Maple Leaf s'est engagée à Rehausser le mérite des aliments.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (les « Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co. ®, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

