MISSISSAUGA, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise ») (TSX:MFI), une entreprise de produits protéinés canadienne emblématique, a annoncé de nouvelles nominations de cadres de direction accompagnées de modifications supplémentaires de sa structure organisationnelle. Avec ces changements, l'entreprise a terminé le remaniement de ses équipes commerciales et opérationnelles afin de soutenir la mise en œuvre du Plan directeur stratégique actualisé qu'elle a dévoilé l'année dernière.

« Depuis que nous avons rassemblé les activités de nos secteurs de la viande et des protéines végétales sous une stratégie consolidée en matière de protéines l'an dernier, nous nous sommes concentrés intensément sur la réalisation de notre plein potentiel en tant que puissance du secteur de biens de consommation emballés, a affirmé Curtis Frank, président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf. Nos efforts sont affermis par la force de nos marques phares, notre leadership en durabilité, l'expansion de notre portée géographique et en tirant parti de notre portefeuille diversifié de protéines pour répondre à la demande des consommateurs - le tout étayé en augmentant notre concentration sur la réduction des coûts et la réalisation de l'excellence opérationnelle. »

M. Frank a poursuivi : « Alors que l'année 2025 s'annonce comme une année de transformation, nous faisons progresser notre initiative Alimentons la croissance, avec l'objectif principal de mettre en place les structures du succès, notamment en rationalisant notre équipe de direction, en créant des responsabilisations claires et en affinant notre avantage concurrentiel. »

Dans le cadre de la restructuration, l'entreprise a réduit la taille de ses deux premiers niveaux supérieurs et elle a également annoncé les changements suivants qu'elle apporte à son équipe de la haute direction :

Mike Yang se joindra aux Aliments Maple Leaf en tant que dirigeant principal de la chaîne d'approvisionnement à compter du 3 février 2025. M. Yang possède d'impressionnants antécédents de direction d'initiatives de transformation et de modernisation de la fabrication, ayant occupé des fonctions principales chez Produits Kruger, Noramerica International Corporation, Irving Consumer Products et corporation Kimberly- Clark. Il remplacera Iain Stewart , qui a déjà annoncé qu'il prend sa retraite en mai 2025, après une carrière remarquable de plus de 35 années chez les Aliments Maple Leaf.

se joindra aux Aliments Maple Leaf en tant que dirigeant principal de la chaîne d'approvisionnement à compter du 3 février 2025. M. Yang possède d'impressionnants antécédents de direction d'initiatives de transformation et de modernisation de la fabrication, ayant occupé des fonctions principales chez Produits Kruger, Noramerica International Corporation, Irving Consumer Products et corporation Kimberly- remplacera , qui a déjà annoncé qu'il prend sa retraite en mai 2025, après une carrière remarquable de plus de 35 années chez les Aliments Maple Leaf. Josh Kuehnbaum , un dirigeant chevronné avec plus vingt-cinq années au service des Aliments Maple Leaf et une expérience avérée dans l'établissement de relations stratégiques et durables avec les clients, a assumé le rôle de vice-président principal, Développement des affaires ( Canada ), consolidant sous un même dirigeant la responsabilité de toutes les ventes canadiennes au détail et au Service alimentaire.

, un dirigeant chevronné avec plus vingt-cinq années au service des Aliments Maple Leaf et une expérience avérée dans l'établissement de relations stratégiques et durables avec les clients, a assumé le rôle de vice-président principal, Développement des affaires ( ), consolidant sous un même dirigeant la responsabilité de toutes les ventes canadiennes au détail et au Service alimentaire. Ryan Walker , un leader vétéran des Aliments Maple Leaf qui a exercé des fonctions dans les domaines des opérations et du développement des affaires au Canada et aux É.-U., a accepté le poste de vice-président principal, Volaille. Il remplace Ben Brooks qui a précédemment annoncé qu'il prend sa retraite en mai 2025, après une impressionnante carrière de 21 ans chez les Aliments Maple Leaf, dont plus de 10 ans à la tête du secteur Volaille de l'entreprise, y compris des rôles de leadership au sein des associations de transformateurs de volaille.

« Je suis profondément reconnaissant envers Iain et Ben pour leurs précieuses contributions à notre entreprise et leur dévouement pour assurer une transition sans heurts au cours des prochains mois, alors que Mike et Ryan assumeront leurs nouvelles fonctions, a déclaré M. Frank. Je souhaite également féliciter Josh, Ryan et Mike pour leurs nominations bien méritées. Je suis convaincu que nous avons en place l'équipe qu'il nous faut pour capitaliser sur notre cahier de route vers une croissance rentable, tout en libérant notre plein potentiel commercial. »

À propos des Aliments Maple Leaf Inc.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise de produits de protéines de premier plan fabricant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques phares comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, Mina®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncés prospectifs

Ce document peut contenir de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicables. Ces énoncés ne constituent pas des garanties au sujet d'événements futurs et concernent des hypothèses et des risques et incertitudes difficiles à prévoir. Certaines des hypothèses et certains des risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans les documents déposés par l'entreprise auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont explicites, implicites ou prévus dans l'information prospective. Maple Leaf n'a pas l'intention de mettre à jour l'information prospective, et décline expressément toute obligation de cette nature, en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf lorsque la loi l'exige.

SOURCE Maple Leaf Foods Inc.

Contact investisseurs : [email protected]; Info-médias : [email protected]