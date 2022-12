Les Aliments Maple Leaf annonce des changements apportés à la haute direction et un nouveau Centre d'excellence axé sur la croissance, nommé Accélérer

TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 14 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI), entreprise alimentaire emblématique de marques canadienne, a annoncé les changements apportés à son équipe de haute direction, alors qu'elle entreprend son prochain chapitre de création de valeur. Les changements font partie du plan de transition de leadership annoncé plus tôt cette année, alors que Curtis Frank, actuellement président et chef de l'exploitation, se prépare à accéder au poste de président et chef de la direction d'ici le printemps 2023 et que Michael McCain commence à se retirer de son rôle de chef de la direction afin de se concentrer sur sa fonction de président-directeur du conseil d'administration.

« À présent que l'usine de transformation de volaille de pointe de London, le Centre d'excellence du bacon et l'usine de tempeh d'Indianapolis sont tous opérationnels, nous nous trouvons à un point d'inflexion naturel sur notre parcours vers la réalisation de notre plein potentiel, affirme M. Frank. En tant que dirigeant de prochaine génération des Aliments Maple Leaf, mon engagement consiste à tirer parti de notre réseau d'actifs de calibre mondial et de notre équipe talentueuse de personnes passionnées afin d'obtenir des résultats transformationnels et créer une valeur partagée pour tous nos intervenants, alors que nous accélérons et élevons notre audacieuse ambition de devenir l'entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. Je suis très optimiste quant au prochain chapitre de l'histoire des Aliments Maple Leaf et je suis heureux d'annoncer l'équipe de haute direction qui donnera vie à cette vision. »

Casey Richards, actuellement vice-président principal de Marketing, est promu au rôle nouvellement créé de président et chef de la Croissance. À ce nouveau poste, Casey sera responsable de nos activités relatives aux viandes préparées et au poulet à valeur ajoutée unies dans une même unité organisationnelle afin de favoriser la croissance rentable au moyen d'harmonisation stratégique claire et de prise de décisions rapide. Sous la direction de Casey, nous établissons également un centre d'excellence centré sur la croissance nommé Accélérer. Accélérer aidera Maple Leaf à miser sur de nouvelles possibilités de croissance en rassemblant notre expertise de valorisation de marque de calibre mondial, nos perspectives guidées par les données et l'analyse, l'innovation et les nouvelles technologies, et le cybercommerce et l'expérience numérique.

« Avec plus de 20 années d'expérience en commercialisation mondiale pour entreprises de biens de consommation emballés et en gestion, Casey dispose de la perspective, de l'expertise et de la capacité stratégique nécessaires pour diriger nos activités de biens de consommation emballés à valeur ajoutée vers l'avenir, explique M. Frank. Il est un spécialiste en commercialisation de marques très doué avec un sens aigu des affaires et des antécédents de réussite en stratégie, en valorisation de marque, en innovation et en gestion des affaires. Sa vision pour Accélérer déverrouillera de nouveaux créneaux de croissance, tant auprès des consommateurs que des clients. »

Iain Stewart, actuellement vice-président principal, Exploitation et chaîne d'approvisionnement, est promu au nouveau poste de chef, Chaîne d'approvisionnement. Sous la direction d'Iain, l'entreprise raffinera davantage sa stratégie de fabrication afin de capitaliser sur son expertise en exploitation, achats, chaîne d'approvisionnement et ingénierie et d'en tirer un avantage concurrentiel durable. Iain assurera l'expansion du Centre d'excellence du système d'excellence opérationnelle (OES) des Aliments Maple Leaf, veillant à ce que les gains d'efficacité et les pratiques de durabilité soient constamment intégrés dans l'ensemble des exploitations et optimisent les opérations et la rentabilité au sein du Complexe porcin.

« Depuis son arrivée dans l'entreprise il y a 25 ans, Iain a travaillé dans presque tous les secteurs de l'entreprise et il est un pilier chez les Aliments Maple Leaf, dit M. Frank. Il est un dirigeant fort respecté qui possède une expérience éprouvée en matière de résultats gagnants. En plus de posséder d'importantes connaissances sur ce qu'il faut pour gérer le secteur porcin, il dispose également des aptitudes nécessaires pour unir et inspirer nos équipes de l'exploitation, de la chaîne d'approvisionnement, des achats et de l'ingénierie, alors que nous émergeons des défis redoutables des deux dernières années. »

Adam Grogan, actuellement président de la filiale des Aliments Maple Leaf, les Aliments Greenleaf, EFS, a été désigné au poste de président, Protéines de substitution. Adam continuera de diriger l'entreprise Greenleaf et entreprendra aussi la responsabilité de commercialiser et d'élargir la stratégie d'innovation et de placement de l'entreprise en protéines de substitution, dans le cadre de la vision prospective de l'entreprise d'obtenir un rendement à long terme sur le plan financier en en matière de durabilité.

« Adam est un dirigeant caractéristique des Aliments Maple Leaf, affirme M. Frank. Il a bâti sa carrière ici et possède de vastes connaissances de l'industrie alimentaire. Son expérience, tant dans la catégorie de la viande que celle des protéines végétales, le positionne de façon unique pour entreprendre ce rôle plus étendu afin de diriger notre stratégie des protéines de substitution. »

Jumoke Fagbemi joindra les rangs des Aliments Maple Leaf en janvier en tant que nouvelle vice-présidente principale des Ressources humaines. Jumoke est une professionnelle des ressources humaines très respectée possédant plus de 20 années d'expérience et des antécédents éprouvés de réussite, en matière de ressources humaines, dans la mise en œuvre de stratégies rentables et axées sur les valeurs ancrées dans des principes de diversité, d'équité et d'inclusion. En qualité de membre de l'équipe de la haute direction, Jumoke jouera un rôle essentiel à la direction de l'équipe des ressources humaines de l'entreprise et de nos initiatives stratégiques sur le plan du personnel.

« Je suis enchanté d'accueillir Jumoke à notre équipe des Aliments Maple Leaf, dit M. Frank. Elle est un talent remarquable et cadre parfaitement avec notre entreprise. Avec sa perspective mondiale, sa profonde expérience et sa vision tournée vers l'avenir, je sais qu'elle est la personne tout indiquée pour donner vie à la stratégie de personnes des Aliments Maple Leaf. »

Patrick Lutfy, actuellement vice-président de Marketing, est promu à la fonction de vice-président principal, Commercialisation, remplaçant Casey Richards.

« Patrick s'est joint aux Aliments Maple Leaf en 2015 et possède une solide expérience commerciale dans de nombreux aspects de notre entreprise, y compris la chaîne d'approvisionnement, la stratégie de marque et la commercialisation, explique M. Frank. Son expertise en fera un ajout important à notre équipe de la haute direction. »

« Il s'agit d'une période passionnante pour les Aliments Maple Leaf, affirme Michael McCain, chef de la direction et président-directeur du conseil d'administration de l'entreprise. J'ai une confiance absolue en Curtis et en ces membres de la haute direction qui obtiendront un rendement exceptionnel favorisé par notre culture gagnante, nos actifs de calibre mondial, nos marques phares et notre personnel talentueux. Ancré dans un engagement inébranlable de bâtir nos marques et d'offrir les aliments salubres, sains, nutritifs et produits de manière durable que recherchent nos clients et nos consommateurs, le prochain chapitre du parcours des Aliments Maple Leaf sera sûrement le meilleur à ce jour. »

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

Énoncé prospectifs

Le présent document pourrait contenir de « l'information prospective » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur et se fondent sur des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir. Certains de ces hypothèses et ces risques et ces incertitudes sont décrits de façon plus détaillée dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada qui peuvent être consultés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés, sous-entendus ou prévus dans la présente information prospective. Maple Leaf n'a l'intention de mettre à jour aucune information prospective, orale ou écrite, et Maple Leaf décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

Renseignements: Personne-ressource pour les investisseurs : Mike Rawle, 905 285-5732; Personne-ressource médiatique : Janet Riley, 905 285-1515