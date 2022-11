TSX : MFI

MISSISSAUGA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) (« Aliments Maple Leaf » ou « l'entreprise »), une entreprise canadienne de produits alimentaires de marque, a confirmé que la production commerciale continue à s'accélérer à son nouveau Centre d'excellence du bacon à Winnipeg, au Manitoba.

La production commerciale dans ce projet d'expansion de pointe de 182 millions de dollars et de 73 000 pieds carrés a démarré plus tôt au cours de cette année et l'entreprise continue à accélérer la production afin de répondre à la demande croissante des clients et des consommateurs. L'un des partenaires clés du service alimentaire qui bénéficiera de cette nouvelle installation canadienne est A&W Canada.

« A&W est un important client et partenaire commercial des Aliments Maple Leaf depuis de nombreuses années, affirme Michael H. McCain, chef de la direction chez les Aliments Maple Leaf. A&W et les Aliments Maple Leaf sont toutes les deux des sociétés canadiennes dynamiques et chefs de file quant à l'offre de viandes durables d'animaux élevés sans cruauté et sans antibiotiques. Notre capacité de répondre aux besoins d'A&W en matière de bacon au moyen de cet investissement stratégique au Canada n'est qu'un autre exemple du travail que nous accomplissons ensemble afin de créer une valeur partagée. »

« Le bacon est un ingrédient essentiel de certains de nos choix au menu les plus emblématiques et irrésistibles, tels que le Teen Burger, explique Susan Senecal, présidente-directrice générale d'A&W Canada. Nous sommes enchantés de poursuivre notre partenariat avec les Aliments Maple Leaf - une entreprise compatriote qui s'efforce d'offrir aux Canadiens des ingrédients simples et délicieux cultivés avec soin - et de célébrer ce jalon passionnant de son parcours pour le bacon. »

Les produits de bacon entièrement cuits Ready Crisp® Maple Leaf® fabriqués au Centre d'excellence du bacon sont maintenant disponibles dans les épiceries de détail à travers le Canada.

« Je suis extrêmement fier du travail que nous accomplissons à notre Centre d'excellence du bacon. La stimulation de la croissance de nos marques au moyen de qualité et d'innovation des produits est essentiellement ce que nous faisons, dit Curtis Frank, président et chef de l'exploitation des Aliments Maple Leaf. La demande de produits de bacon précuit de la part des clients et des consommateurs est très forte et nous sommes enthousiasmés par l'impact positif que nous produisons sur l'économie locale, étant donné que nous avons ajouté environ 350 nouveaux membres d'équipe à cette installation de fabrication. Avec une production croissante, notre Centre d'excellence du bacon est en voie de produire le rendement financier auquel nous nous attendions. »

Actuellement, l'entreprise s'attend à ce que le Centre d'excellence du bacon produise environ 30 millions de dollars de son BAIIA ajusté, une fois que le projet sera entièrement mis en œuvre, au cours du deuxième semestre de 2023, ce qui est conforme aux attentes initiales. L'investissement dans ce projet contribue à accroître la marge, augmente la capacité dans la catégorie et crée un avantage concurrentiel accru, le tout étant conforme à la stratégie de placement de capitaux de l'entreprise.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

À propos de A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise canadienne - une propriété canadienne à 100 % et une des marques les plus dignes de confiance au pays. Chef de file de l'industrie de la restauration rapide, A&W croit qu'il est essentiel de choisir des ingrédients simples et savoureux cultivés avec soin. D'un océan à l'autre, plus de 1 000 restaurants A&W servent la population canadienne. Pour en savoir plus, rendez-vous à aw.ca.

Mise en garde à l'égard d'énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés faits par des représentants de la société, dans leurs remarques relatives à ce communiqué, qui pourraient formuler des énoncés prospectifs au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur des attentes, estimations, prévisions et projections courantes sur les secteurs dans lesquels la société exerce ses activités et sur des opinions et hypothèses formulées par la direction de la société. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs au rendement du Centre d'excellence du bacon et aux stratégies, aux plans, aux mesures et aux attentes de la société, y compris, entre autres, aux attentes relatives aux capacités techniques du Centre, à l'attente de création de valeur actionnariale, aux bénéfices futurs, à la capacité d'attirer et conserver la clientèle et les consommateurs, aux emplois créés, aux activités accrues de construction ou de mise en service et aux autres avantages futurs du Centre. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur et se fondent sur des hypothèses, des risques et des incertitudes difficiles à prévoir.

Ces énoncés sont fondés et ont été élaborés à partir d'un certain nombre de facteurs et d'hypothèses portant notamment, sans s'y limiter, sur les délais pour terminer les activités d'accélération et tous problèmes de mise en service ou de construction inattendus; les taux de change; l'offre et le coût des matières premières, des pièces, des services, de l'énergie et des fournitures; le comportement des clients et des consommateurs; la capacité de gérer l'établissement des prix; la dynamique de l'environnement concurrentiel; la qualité des produits; la capacité constante de la société à accéder de façon économique à du capital, au besoin; et l'apparition potentielle d'événements imprévus qui pourraient modifier sensiblement les plans actuels de la société. Toutes ces hypothèses sont fondées sur l'information dont dispose actuellement la société, y compris l'information obtenue auprès de tiers. Bien que l'entreprise considérait ces hypothèses comme étant raisonnables en cours de rédaction, elles pourraient se révéler inexactes, en tout ou en partie. En outre, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats exprimés, sous-entendus ou prévus dans les présents énoncés prospectifs, lesquels traduisent les attentes de la société à la date de leur publication. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas accorder une foi excessive aux énoncés prospectifs, car ils ne constituent pas des garanties de rendements futurs.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, comprennent les risques associés à la mise en œuvre et à l'exécution de projets et de plans complexes, dont les délais pour terminer les activités de mise en service et d'accélération et pour remédier à tout défaut; les imprévus; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des matières premières, des fournitures, de l'énergie, des pièces et du service; les risques de la chaîne d'approvisionnement; les risques de salubrité alimentaire; les risques associés au prix des produits de base et à l'incapacité de la société de contrôler ces prix; les risques associés aux fluctuations du taux de change; les risques associés à l'évolution des goûts, des préférences et des habitudes d'achat des consommateurs et les risques posés par la concurrence. Les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats exprimés, de façon explicite ou implicite, ou prévus dans les énoncés prospectifs, sont décrits plus longuement dans les documents déposés par la société auprès des organismes de réglementation canadiens, y compris dans la section des « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Tous ces documents peuvent être consultés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

La société n'a l'intention de mettre à jour aucun énoncé prospectif (ni aucune perspective financière), oral ou écrit, et décline expressément toute obligation à cet égard, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf lorsque la loi l'exige.

Renseignements: [email protected]; Personne-ressource pour les investisseurs : Mike Rawle, 905 285-5732; Personne-ressource médiatique : Janet Riley, 905 285-1515