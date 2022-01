MISSISSAUGA, ON, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Les Aliments M&M (« M&M ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord définitif pour son acquisition par Parkland Corporation (« Parkland »), exploitant international de premier plan et important responsable de fusions d'entreprises de vente au détail et de commercialisation de carburant. L'entente intervient après les efforts fructueux de M&M de repositionnement de sa marque, la transformation de ses magasins et de son portefeuille alimentaire et la poursuite de sa stratégie de croissance canadienne et d'expansion internationale.

L'accent mis par Parkland sur la création de destinations pratiques et la croissance de son offre alimentaire devrait rehausser la force de l'emblématique marque Les Aliments M&M. Grâce à cette transaction, Parkland bénéficiera également d'un réseau national de plus de 300 magasins M&M, de plus de 2 000 points de vente M&M Express, de près de 500 produits surgelés spécialisés et des investissements importants de M&M dans la technologie. Parkland apportera une force d'échelle et de leadership complémentaire qui permettra à Les Aliments M&M de continuer à croître au Canada tout en s'étendant sur de nouveaux marchés internationaux.

« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre audacieux pour notre entreprise et témoigne de la vision et du travail inlassable de notre équipe dévouée », a déclaré Andy O'Brien, Chef de la direction, Les Aliments M&M. « Après un examen complet de notre expérience, de nos produits, de notre rentabilité, de notre réseau de magasins impressionnant de partenaires franchisés dévoués, et de notre stratégie d'affaires, Parkland a conclu que M&M sera un élément essentiel pour atteindre ses objectifs à long terme dans l'industrie alimentaire. »

Sous-tendue par sa culture alimentaire, l'équipe de M&M jouera un rôle de premier plan dans la promotion de la stratégie alimentaire de Parkland. La marque M&M, le leadership, le réseau de franchises, le réseau de magasins et le bureau de Mississauga, en Ontario, demeureront en place.

« Cette acquisition fournit une plateforme pour accroître de façon significative notre offre alimentaire sur tous nos marchés », a déclaré Ian White, vice-président principal, Marketing stratégique et innovation. « L'approche novatrice de M&M en matière de préparation des aliments, de réseau national de magasins et d'élaboration de menus nous permet d'offrir de nouvelles options d'aliments dignes d'un restaurant qui complètent nos restaurants de service rapide existants. Nous prévoyons accroître cette capacité dans toutes nos régions d'exploitation et renforcer nos liens avec les clients en combinant les programmes de récompenses de M&M et JOURNIEMC pour former un programme de fidélisation de premier plan. »

Un héritage de croissance et d'innovation

D'abord connu sous le nom de M&M Meat Shops, le premier magasin de l'entreprise ouvre ses portes à Kitchener, en Ontario, en 1980. Tout au long des années 1990 et 2000, des franchises ont été ouvertes partout au pays et ses produits sont devenus synonymes d'occasions spéciales, de divertissements et de repas quotidiens. En 2014, l'entreprise a été rachetée par Searchlight Capital Partners et de nouveaux dirigeants ont entrepris une refonte complète de la marque, des rénovations de magasin et une refonte complète du menu pour exclure les ingrédients comme les arômes artificiels, les colorants et les édulcorants. Aujourd'hui, Les Aliments M&M exploite fièrement 315 magasins franchisés et plus de 2 000 points de vente M&M Express grâce à des partenariats novateurs avec des détaillants de premier plan, notamment Rexall, Beaudry-Cadrin et Home Hardware.

« Nous sommes enthousiasmés par le prochain chapitre de M&M et nous applaudissons à l'approche novatrice de Parkland en matière de vente au détail intégrée qui s'apprête à prendre de l'expansion », a déclaré Erol Uzumeri, partenaire fondateur de Searchlight Capital. « Nous exprimons notre reconnaissance chaleureuse et notre gratitude à l'équipe de direction, aux employés et aux franchisés extraordinaires de Les Aliments M&M, qui ont fait de M&M une marque alimentaire de grande qualité et de confiance pour les Canadiens partout au pays. »

La transaction est assujettie aux conditions de conclusion habituelles, y compris l'approbation en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada). Parkland et M&M prévoient conclure la transaction au cours du premier trimestre de 2022.

Les Aliments M&M a obtenu des conseils de la part de RBC Marchés des Capitaux, CG Sawaya Partners et Goodmans LLP.

À propos de Les Aliments M&M:

Fondé en 1980, Les Aliments M&M est le plus grand détaillant de mets surgelés au Canada et a aidé les Canadiens à mettre de délicieux repas sur la table en offrant aux consommateurs des produits qui ont été préparés avec soin à l'aide de recettes authentiques et d'ingrédients de haute qualité, ainsi qu'un service à la clientèle personnalisé, le tout dans un environnement commercial unique et pratique. Après le début d'un important effort de changement de marque en 2016 - y compris le changement de nom de M&M Meat Shops (en anglais), un nouveau design de magasin, de nouveaux produits et emballages, un nouveau site Web et de nouveaux conseillers alimentaires - Les Aliments M&M a mis l'accent sur l'innovation dans pratiquement tous les aspects de l'entreprise. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, avec des magasins dans les dix provinces, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Les Aliments M&M a été reconnue pendant 11 années consécutives, comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Les produits M&M incluent des options savoureuses et pratiques dans presque toutes les catégories (hors-d'œuvre, poissons, fruits de mer, viandes et volailles, mets cuisinés, fruits et légumes, accompagnements, pains et desserts), disponibles dans des tailles de portions individuelles à familiales.

À propos de Parkland

Parkland est un important exploitant de magasins de proximité et un fournisseur et distributeur indépendant de carburant et de produits pétroliers. Parkland offre ses services aux clients du Canada, des États-Unis, de la région des Antilles et des Amériques au moyen de trois canaux : Commerce de détail, commercial et commerce de gros. Parkland optimise son approvisionnement en carburant dans ces trois canaux en exploitant et en tirant parti d'un portefeuille croissant de relations d'approvisionnement et d'infrastructures de stockage. Parkland offre des marques de carburant et des magasins de proximité fiables et pertinents dans les collectivités qu'elle dessert.

Parkland crée de la valeur pour les actionnaires en se concentrant sur sa stratégie éprouvée de croissance organique, de réalisation d'un avantage d'approvisionnement et d'acquisition prudente et d'intégration réussie. Au cœur de notre stratégie se trouvent nos employés, ainsi que nos valeurs de sécurité, d'intégrité, de communauté et de respect, qui sont adoptées dans l'ensemble de notre organisation.

À propos de Searchlight Capital Partners

Searchlight est une société d'investissement privée mondiale dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 9 milliards de dollars. Elle a des bureaux à New York, à Londres et à Toronto. Searchlight cherche à investir dans des entreprises où son capital à long terme et son soutien stratégique accélèrent la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.searchlightcap.com.

Énoncé prospectif

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des renseignements et des énoncés prospectifs (collectivement, des « énoncés prospectifs »). Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots « s'attendre », « pouvoir », « croire », « continuer », « poursuivre » (dans toutes leurs formes) et des expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs. En particulier, le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres choses, la réalisation réussie de la transaction décrite dans le présent communiqué; le moment de celle-ci; les avantages prévus de la transaction; et la création d'une coalition de fidélisation entre les programmes de récompenses M&M et JOURNIEMC. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Aucune assurance ne peut être donnée que ces attentes s'avéreront exactes et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne devraient pas être indûment invoqués. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. M&M ne s'engage à mettre à jour ou à réviser publiquement aucun énoncé prospectif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison de nombreux risques et incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, le défaut d'achever la transaction; le défaut de satisfaire aux conditions de conclusion de la transaction; le défaut de réaliser toutes les parties ou une quelconque partie des avantages prévus de la transaction; et les conditions générales de l'économie, du marché et des affaires.

