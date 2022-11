Les Aliments Dare de Sainte-Martine : les employé-es syndiqué-es déclenchent une grève générale illimitée

MONTRÉAL, le 27 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les employé-es de l'usine Les Aliments Dare (boulangerie Grissol) de Sainte-Martine ont déclenché une grève générale illimitée dimanche matin.

La centaine de syndiqué-es membres du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 574 (SEPB-574) s'étaient dotés d'un mandat de grève dans une proportion de 85 % le 13 novembre dernier.

« Même avec un mandat de grève en poche, nous avons relancé l'employeur pour négocier. Nous lui avons même soumis une proposition de règlement, mais elle a été rejetée du revers de la main. La direction fait la sourde oreille et elle demeure campée sur ses positions, nous n'avions plus le choix de sortir », explique Mario Longtin, président du syndicat des employés et employées de Les Aliments Dare (SEPB-574).

Le principal point d'achoppement est au niveau monétaire. Le syndicat a initialement réclamé 18 % d'augmentation sur trois ans alors que l'employeur offre présentement 13,25 % sur quatre ans.

« On le sait la main-d'œuvre est rare, le taux de roulement chez Dare est énorme, nos collègues quittent pour des emplois plus payants, l'employeur ne semble pas réaliser que c'est à son avantage d'accepter notre proposition salariale. Elle permettrait de favoriser la rétention des travailleuses et travailleurs. Au lieu de voir l'évidence, l'employeur préfère nous offrir des miettes », ajoute Dominic Béland, président du SEPB-574.

Les aliments Dare doivent inaugurer une nouvelle ligne de production dans l'usine de Sainte-Martine en décembre. Le syndicat est disposé à s'asseoir à la table de négociation.

