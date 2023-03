WINDSOR, ON, le 30 mars 2023 /CNW/ - La compagnie de riz Dainty, société canadienne de riz, est ravie d'annoncer le lancement d'une gamme innovante de mélanges à pâtisserie sans gluten pour le marché de l'épicerie au détail.

La marque Dainty est bien établie et appréciée pour les variétés de riz de qualité qu'elle apporte sur les tables à manger des Canadiens. Cette nouvelle gamme de produits s'appuie sur les 140 ans d'expertise de Dainty en matière de riz et de farine de riz. La farine de riz, un ingrédient clé, est produit chez Dainty, à même nos infrastructures certifiées sans gluten.

Les Aliments Dainty Foods lance des Mélanges à pâtisserie sans gluten NOUVEAU Mélanges à pâtisserie sans gluten de Dainty (Groupe CNW/Les Aliments Dainty Foods) Petits gâteaux à la vanille sans gluten de Dainty (Groupe CNW/Les Aliments Dainty Foods) Brownies fondants sans gluten de Dainty (Groupe CNW/Les Aliments Dainty Foods)

Les quatre mélanges faciles à préparer pour la pâtisserie sont les suivants : Gâteau au chocolat, Crêpes beignets, Brownies fondants et Petits gâteaux à la vanille. Chacun ne nécessite que 5 à 10 minutes de préparation et quelques ingrédients avant d'être prête à cuire !

Un mélange de farine tout-usage sans gluten complète la gamme. Il s'agit d'un substitut idéal pour toute recette nécessitant de la farine de blé. Il peut être utilisé dans un rapport de '1 pour 1' pour toutes vos recettes préférées.

En plus des recettes simples figurant sur l'emballage, les chefs de Dainty et Jonathan Cheung, ont créé un large assortiment de recettes simples pour les mélanges de pâtisserie et la farine. De nouvelles recettes passionnantes continueront aussi d'être ajoutées au site web de Dainty. www.dainty.ca

Mettant l'accent sur la création d'un produit simple mais délicieux, les nouveaux mélanges à pâtisserie sans gluten de Dainty sont faits à partir d'ingrédients faciles à prononcer, sans colorants ni arômes artificiels.

Pour sa part, l'emballage est fabriqué à partir d'un matériel innovant qui contient 25 % de matériaux recyclés après consommation, et qui est techniquement recyclable à 100 %.

L'essence même de cette gamme de mélanges à pâtisserie? De la simplicité, de l'accessibilité et un goût tout simplement fabuleux !

Chut... personne ne saura qu'ils sont sans gluten.

Comme on dit chez Dainty; Prenez la vie avec un grain de riz.

SOURCE Les Aliments Dainty Foods

Renseignements: Nikola Reford, +15149473737, [email protected]