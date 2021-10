Les aîné.es prennent la rue !

1er octobre-Journée internationale des aîné.es

MONTRÉAL, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - En cette journée internationale des aînée.es, les personnes âgées marchent dans les rues de Montréal et de Québec pour remettre au cœur de l'attention publique les réalités du vieillissement et posent cette question urgente : Comment voulons-nous habiter notre vieillesse?, à l'initiative de l'organisme Un et un font mille.

À l'occasion de la marche, les organisateurs lancent officiellement les activités du Forum Habitats. Cette marche des aîné.es est un appel à l'action. « Il y a plusieurs initiatives positives qui se font pour les aînés, des actions se posent partout au Québec, mais on n'en entend pas parler. Plusieurs personnes aînées ne sont pas au courant de toutes les ressources qui existent et de comment elles peuvent avoir accès à celles-ci. Il y a aussi des projets intéressants qui fonctionnent dans une région donnée qui pourraient fonctionner ailleurs » déclare François Grisé, directeur artistique d'Un et un font mille et créateur de la pièce de théâtre Tout inclus.

Avec le Forum Habitats, Un et un font mille aspire à devenir un pont pour toutes les initiatives existantes et en générer de nouvelles. Forum de réflexion sur les réalités du vieillissement actif dans toutes les régions du Québec, Habitats se déroulera sur 3 ans. Mis sur pied dès octobre 2020, le forum est formé de citoyens, d'artistes, de scientifiques et de chercheurs qui sont et seront en constante interaction avec le grand public. Le forum propose une série d'initiatives dont la réflexion et les actions portent sur l'habitat comme lieu physique, individuel, social et collectif. Son objectif premier est de permettre de dégager des pistes d'action concrètes face aux enjeux du vieillissement.

Des intervenant.es clé.es : gériatre, gérontologue, écrivain.es, travailleurs sociaux, comédien.nes, chercheur.es., ont pris part à la marche et parlé de leurs initiatives pour améliorer les conditions de vie de la vieillesse. Des personnes âgé.es qui sont intervenues lors de la marche insistent sur l'importance de faire partie des décisions. « J'agis pour vivre une vieillesse créative et solidaire. Je suis une citoyenne à part entière et je refuse d'être remisée dans l'oubli. Le Forum Habitats est justement un mouvement collectif d'actions portés par les citoyens aînés », affirme notamment Louise Rosenberg, sociologue et membre du Forum Habitats.

Louise Latraverse s'est aussi exprimée dans un texte intitulé Je ne suis pas un pot de yogourt: « Je n'ai pas de date de péremption imprimée sur le front ».

L'invitation à repenser l'habitat pour trouver des idées qui brisent la solitude, le tabou et le déni est lancée et les prochaines actions du Forum Habitats seront communiquées prochainement.

forum-habitats.com / en.un-et-un-font-mille.com

