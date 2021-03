Les agents de protection de la faune mettent fin à un réseau de braconnage dans la région de la Gaspésie

RIMOUSKI, QC, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont mis fin aux pratiques illégales de braconnage de plusieurs groupes d'individus dans la région de la Gaspésie, principalement dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs.

À la suite d'une longue et minutieuse enquête, les agents de protection de la faune ont pu réunir suffisamment de preuves pour déclencher l'opération de démantèlement, visant plusieurs individus qui s'adonnaient à la vente et à l'achat illégaux de saumons atlantiques, de bars rayés, d'éperlans arc-en-ciel, d'ombles de fontaine, de cerfs de Virginie, d'orignaux et de gélinottes huppées. Les principales infractions qui leur sont reprochées sont les suivantes :

la vente et l'achat de poisson et de gibier;

le surplus de prises de poisson et de gibier;

la possession illégale de poisson et de gibier.

Opération Pie

L'opération Pie a mobilisé près de 40 agents de protection de la faune du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine afin d'en assurer la réussite.

Actuellement, plus de 100 personnes sont visées. S'ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d'amendes pouvant atteindre au total plus de 400 000 $. L'enquête se poursuit.

L'équipe de la Protection de la faune du Québec tient à remercier la population qui lui a fourni plusieurs signalements. Ces signalements se sont révélés essentiels à la résolution de cette enquête.

Importance de la collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui vont à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près. L'information demeure confidentielle en tout temps.

