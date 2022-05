Les agents de protection de la faune interviennent pour neutraliser un ours polaire en Haute-Gaspésie

QUÉBEC, le 1er mai 2022 /CNW Telbec/ - Pour des raisons de sécurité, les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ont procédé ce matin à l'euthanasie d'un ours polaire qui a été signalé dans la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, en Haute-Gaspésie. L'intervention s'est déroulée de façon sécuritaire et l'ordre donné aux citoyens et aux citoyennes de rester à l'intérieur de leurs résidences est maintenant levé.

Rappelons que le 30 avril, les agents de protection de la faune de Gaspé et de Sainte-Anne-des-Monts ont reçu des rapports concernant la présence d'un ours polaire dans le secteur. Neuf agents de la protection de la faune ainsi que des agents de la Sureté du Québec ont été dépêchés sur place. Un poste de commandement a été installé directement sur les lieux de l'intervention et un hélicoptère ainsi qu'un drone ont été déployés pour effectuer des recherches. L'ours a été localisé vers 17 h 30 le jour même.

Pour assurer la protection du public et des intervenants, considérant sa proximité des résidences et de la route 132 ainsi que le caractère imprévisible de l'ours polaire hors de son habitat naturel, l'animal a été abattu vers 8 h 30 ce matin.

Une nécropsie sera réalisée par les experts du MFFP afin de déterminer l'état de santé de l'ours polaire.

Faits saillants

L'ours polaire est un des plus gros carnivores terrestres. Un mâle peut mesurer jusqu'à deux ou trois mètres et peser jusqu'à 800 kilogrammes. La femelle peut peser jusqu'à 400 kilogrammes.

La présence d'un ours polaire si loin au sud demeure très rare.

