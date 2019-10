Les adjoints au médecin se réunissent à Niagara Falls en vue d'une expansion au Canada

Tandis que partout au Canada les patients peinent à accéder aux services de santé, les adjoints au médecin canadiens se réunissent pour appeler les gouvernements à optimiser le recours à leur profession.

NIAGARA FALLS, ON, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Du 24 au 27 octobre, plus de 200 adjoints au médecin (AM) se réuniront à Niagara Falls pour discuter des principaux problèmes du secteur de la santé et pour inciter les gouvernements provinciaux à faire appel aux AM pour rendre les services de soins de santé plus abordables et accessibles partout au Canada.

« Les Canadiens ont raison d'être en colère contre la "médecine de couloir", le manque d'accès aux professionnels de la santé et les temps d'attentes interminables pour les urgences et les services de chirurgie », déclare Eric Demers, président de l'Association canadienne des adjoints au médecin (ACAM). « L'intégration des AM dans les soins en équipe est l'une des meilleures façons de faire face à ces défis et de travailler ensemble pour améliorer l'accessibilité, les résultats et contrôler les coûts. »

Les AM sont des professionnels de la santé hautement qualifiés qui travaillent de façon autonome sous la supervision d'un médecin pour accroître la productivité et permettre d'examiner un plus grand nombre de patients. Ils fournissent des soins primaires, d'urgence et spécialisés dans tous types d'environnements cliniques.

« Les AM sont intégrés avec succès aux Forces militaires canadiennes depuis plus de 50 ans et dans de nombreux systèmes de santé provinciaux depuis plus de 10 ans », explique M. Demers. « Il est temps que les provinces à la traîne fassent amende honorable envers leurs citoyens et abattent les murs qui nous empêchent de contribuer, plus particulièrement en Colombie-Britannique et au Canada atlantique, qui ont désespérément besoin d'aide. »

Le mois dernier, la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a annoncé qu'elle intégrerait des AM à son équipe de chirurgie orthopédique afin de réduire les temps d'attente pour les chirurgies de la hanche et du genou. En Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, les pénuries de médecins ont conduit à des fermetures récurrentes de services d'urgence et ont réduit l'accès aux soins primaires dans de nombreuses régions du Canada. Il est évident qu'il y a un grand besoin d'adjoints au médecin.

Le congrès de l'ACAM est le plus grand évènement annuel, qui rassemble plus de 200 AM pour mettre en avant leurs compétences cliniques et aborder leur rôle au cœur des problèmes de santé majeurs auxquels font face les Canadiens. Voici quelques conférences clés :

Discours de bienvenue par le Dr Sohail Gandhi , président de la Ontario Medical Association (25 octobre).

(25 octobre). Session plénière d'ouverture sur l'épuisement professionnel chez les professionnels de la santé avec la Dre Ann Collins , présidente désignée de l'AMC, le Major Stuart Russell , chef national de l'exercice de la profession pour les Forces armées canadiennes, et Kirsten Luomala, AM en neurochirurgie et directrice de la section de l' Alberta de l'ACAM (25 octobre).

avec la , présidente désignée de l'AMC, le , chef national de l'exercice de la profession pour les Forces armées canadiennes, et en neurochirurgie et directrice de la section de l' de l'ACAM (25 octobre). Session plénière le second jour avec le Dr Brian Goldman , urgentologue reconnu et célèbre présentateur de White Coat, Black Art, sur CBC Radio (26 octobre).

D'autres sujets clés seront abordés, tels que les opioïdes, l'aide médicale à mourir et l'état des lieux sur le cannabis depuis sa légalisation.

Les médias sont invités à assister aux séances et des entretiens avec les intervenants peuvent être organisés à l'avance ou pendant le congrès. Pour en savoir plus sur le congrès, veuillez consulter le programme en ligne pour plus de détails.

