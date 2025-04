TORONTO and CALGARY, AB, le 23 avril 2025 /CNW/ - Afin d'appuyer les marchés et les émetteurs canadiens dans leurs efforts d'adaptation face aux événements récents survenus aux États-Unis et à l'échelle mondiale, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) suspendent leurs travaux visant l'élaboration d'un nouveau règlement sur la communication obligatoire d'information liée au changement climatique et les modifications des obligations d'information sur la diversité existantes.

« Ces derniers mois, l'ordre économique et géopolitique mondial a connu des bouleversements rapides et majeurs qui se traduisent par une incertitude accrue et des préoccupations grandissantes au chapitre de la concurrence pour les émetteurs canadiens », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Pour y réagir efficacement, les ACVM misent sur des initiatives destinées à améliorer la compétitivité, l'efficience et la résilience des marchés canadiens. »

Les risques liés au changement climatique sont un enjeu courant du monde des affaires, et la législation en valeurs mobilières exige déjà des émetteurs qu'ils fournissent de l'information sur les risques importants liés au changement climatique qui touchent leur entreprise, comme ils sont tenus de le faire pour d'autres types d'information importante. Le Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID) a publié en décembre 2024 ses premières normes sur la durabilité, qui concordent de façon générale avec celles de l'International Sustainability Standards Board. Les normes du CCNID offrent un cadre utile de communication volontaire d'information concernant la durabilité et le changement climatique auquel les émetteurs sont invités à se reporter pour établir l'information à présenter.

En ce qui a trait aux renseignements sur la diversité, les émetteurs non émergents seront toujours tenus de fournir de l'information relative à la représentation féminine à leur conseil et à la haute direction conformément aux obligations actuelles prévues par le Règlement 58-101 sur l'information concernant les pratiques en matière de gouvernance.

Les ACVM suivront l'évolution de la réglementation entourant la communication d'information sur le changement climatique et la diversité tant au pays qu'à l'international, et elles entendent revenir sur les deux projets s'y rapportant au cours des prochaines années afin de mettre la dernière main aux obligations visant les émetteurs. Ceux-ci seront avisés en temps opportun de tout changement relativement à ces projets. Les ACVM continueront en outre de surveiller les pratiques des émetteurs en matière de communication d'information et de s'attaquer à la question de l'information trompeuse, dont l'écoblanchiment, et fourniront plus de renseignements et d'indications au besoin.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

