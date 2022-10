TORONTO, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Skyservice Aviation d'affaires (« Skyservice ») a l'honneur d'annoncer l'expansion de ses terminaux de services aéronautiques en Oregon avec l'achèvement d'un centre d'aviation d'affaires de premier ordre à l'aéroport municipal Roberts-Field de Redmond (RDM) et l'ouverture d'un hangar d'avions à la fine pointe de la technologie à l'aéroport municipal de Bend (BDN).

Durant l'année 2022, Skyservice a étendu ses services dans plusieurs villes d'Amérique du Nord pour répondre à une demande croissante de services d'aviation d'affaires. Après avoir doublé son empreinte à l'aéroport international Pierre-Trudeau de Montréal (YUL) et ouvert un deuxième terminal à l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ), deux des aéroports les plus achalandés du Canada, Skyservice s'étend en Oregon en s'appuyant sur les 36 années passées à livrer à ses clients des services commodes et de haute qualité.

« Skyservice tient à livrer des services d'aviation d'affaires de calibre mondial dans tous ses secteurs d'activité, répondant à la demande croissante de voyages par avions privés en Amérique du Nord », a déclaré Benjamin Murray, président et chef de la direction, Skyservice Aviation d'affaires. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'ouvrir nos plus récentes installations de services aéronautiques et de hangar en Oregon, destination populaire de loisirs et de tourisme, et d'améliorer l'expérience client par de l'excellent service, de la sécurité et des commodités. »

L'établissement de Skyservice de 32 000 pieds carrés (3 000 m²) récemment construit à Redmond comprend un hangar moderne avec des portes de 28 pieds (8,5 m) et une grande piste, ce qui permet d'étendre notre offre de services à de nouveaux avions comme les Global 7500 et 8000.

À Bend, Skyservice a construit un nouveau hangar de 16 000 pieds carrés (1 500 m²) pour accueillir le nombre croissant de clients en quête d'une base d'attache pratique à l'aéroport. Il vient se joindre à notre complexe existant de 10 000 pieds carrés (925 m²) de services de maintenance, de réparation et de révision.

À propos de Skyservicemc

Skyservice est un chef de file nord-américain de l'aviation d'affaires et vise l'excellence en matière d'innovation, d'exploitation responsable, de sécurité et de service. Skyservice célèbre sa 36e année de succès à l'avant-scène du secteur de l'aviation d'affaires avec des établissements de premier ordre en Amérique du Nord. Nos équipes d'entretien qualifiées, nos installations exceptionnelles de services aéronautiques à l'aéroport, notre gestion d'avions de premier ordre, nos services de nolisement, de vente et d'acquisition d'avions procurent à nos clients une expérience véritablement supérieure. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.skyservice.com/fr/.

SOURCE Skyservice Business Aviation Inc. - Mississauga, ON

Renseignements: Information : Vanessa Engel, Vice-présidente, Marketing et Engagement des clients, Skyservice Aviation d'affaires, Tél. : +1 416.523.1089, Courriel : [email protected]