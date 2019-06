Les activités de la Journée mondiale de la plongée féminine PADI s'attachent à redonner à notre planète bleue

Cette année encore, les centres de villégiature et centres de plongée PADI organiseront des centaines de manifestations à travers le monde. En voici quelques-unes à ne pas manquer :

Atoll Kolhumadulu, Maldives --COMO Maalifushi sera célébrée tout au long du mois de juillet, avec des nettoyages de récifs, des films sous la voute étoilée, des cours sur la préservation des océans et des plongées pour les jeunes. Les instructeurs de plongée proposeront également des plongées PADI Discover Scuba ® aux femmes de la région.

Maierato, Italie -- Avec Reef Check , Divers Alert Network et les autorités locales, Blue Submarine by Scuba World ASD proposera des cours et des plongées Dive Against Debris ® aux femmes, pour enlever les débris et les filets fantômes de la zone marine protégée.

Channel Islands, États-Unis --Une équipe de jeunes plongeurs de Seattle voyagera à bord d'un bateau de croisière dans les Channel Islands (Californie). Les enfants et les adolescents, sous la direction d'Annie Crawley, instructrice PADI Master Scuba Diver ® , exploreront les forêts de kelp, apprendront à plonger et seront sensibilisés à l'importance de la santé des océans grâce à la vidéographie sous-marine, la photographie et des récits.

Grand Cayman , Îles Caïmans --Divetech accueillera 100 femmes pour battre son propre record de la plus longue chaîne humaine sous-marine féminine, une activité qui permettra de recueillir des fonds et d'attirer l'attention sur la Fondation du cancer du sein et les organismes de préservation locaux.

Queensland , Australie -- Brisbane Dive Academy célébrera les plongeuses avec une plongée depuis le rivage et un barbecue.

Puerto Galera , Philippines -- Asia Divers consacre le week-end au concept « Un océan sain, un corps sain », organisant des activités de nettoyage sous-marin, du yoga et des sessions d'apnée avec un instructeur PADI Freediver®.

Contactez votre centre de villégiature ou centre de plongée PADI ou rendez-vous sur padi.com pour participer à la Journée de la plongée féminine PADI.

PADI® (Professional Association of Diving Instructors®) est l'organisation leader en formation de plongeurs dans le monde, avec plus de 6 600 centres et bases de plongée et plus de 137 000 membres professionnels dans le monde. En délivrant un million de certifications chaque année, PADI rend l'exploration sous-marine, les voyages et l'aventure accessibles aux gens du monde entier, tout en maintenant les normes les plus élevées du secteur pour la formation et la sécurité en plongée. PADI s'emploie à soutenir les mesures sociales et environnementales à travers ses Pillars of ChangeSM, en donnant aux plongeurs les moyens de s'impliquer dans des causes importantes pour eux. www.padi.com.

