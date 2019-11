Les actions ordinaires de Liminal BioSciences commenceront à se négocier à la cote du NASDAQ

LAVAL, QC, ROCKVILLE, MD et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Liminal BioSciences Inc. (TSX: LMNL) (OTCQX: PFSCF) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique centrée sur le développement de produits thérapeutiques novateurs pour traiter des besoins médicaux non comblés chez les patients souffrants de maladie hépatique, respiratoire et rénale, a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé une déclaration d'inscription sur formulaire 40-F auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), laquelle est entrée en vigueur, et que ses actions ordinaires ont été approuvées pour négociation à la cote du Nasdaq Global Market (« NASDAQ »). La négociation devrait commencer à la cote du NASDAQ le lundi 18 novembre 2019, sous le symbole « LMNL ». Les actions ordinaires de la Société continueront d'être négociées à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « LMNL ».

« La négociation de nos actions ordinaires à la cote du NASDAQ constitue une étape importante pour Liminal, alors que nous continuons à concentrer nos efforts sur le développement et la commercialisation de nos produits exclusifs au stade clinique, notamment le RyplazimMC et le PBI-4050 », a déclaré Kenneth Galbraith, chef de la direction de la Société.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique innovante possédant une vaste gamme de produits thérapeutiques en développement à base de petites molécules pour répondre aux besoins non comblés des patients atteints de maladies touchant le foie, le système respiratoire et les reins, plus particulièrement les maladies rares ou orphelines. Les recherches différenciées de Liminal BioSciences comptent notamment l'étude de plusieurs récepteurs couplés à la protéine G, soit le GPR40, GPR84 et le GPR120 appelés récepteurs d'acides gras libres. Ces médicaments candidats possèdent un mécanisme d'action multiple, puisqu'ils sont à la fois des agonistes (« stimulateurs ») du GPR40 et du GPR120, et des antagonistes (« inhibiteurs ») du GPR84. Notre principal médicament candidat, le PBI‑4050, devrait commencer la phase 3 des études cliniques pour le traitement du syndrome d'Alström après consultation et approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (la « FDA ») et de l'Agence européenne des médicaments. Un second médicament candidat, le PBI‑4547, est présentement au stade des études cliniques de phase 1.

Liminal BioSciences a également misé sur son expérience dans les technologies de bioséparation par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Prometic Bioproduction Inc., lui permettant d'isoler et de purifier des agents biopharmaceutiques à partir du plasma humain. Son principal produit thérapeutique dérivé du plasma est le RyplazimMC (plasminogène), pour lequel la Société prévoit déposer au cours du premier semestre de 2020 une demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques auprès de la FDA, en vue d'obtenir l'autorisation de traiter des patients atteints d'une déficience congénitale en plasminogène. De plus, la Société conclut des contrats de développement et exerce des activités de fabrication au Royaume-Uni avec Prometic Bioseparations Ltd (« PBL »). Liminal BioSciences a conclu une convention d'achat d'actions exécutoire visant la vente de PBL. Cette opération, dont la clôture devrait avoir lieu au quatrième trimestre de 2019, est assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada, au Royaume-Uni, aux États‑Unis et à l'île de Man.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs sur les objectifs, les stratégies et les activités de Liminal BioSciences. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes, notamment la date à laquelle les actions ordinaires de Liminal BioSciences commenceront à être négociées à la cote du NASDAQ, le moment du dépôt de toute demande d'autorisation de mise en marché de produits biologiques prévue, la clôture de la convention d'achat d'actions visant la vente de PBL et le moment du lancement des essais cliniques prévus de Liminal BioSciences. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes présentes à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer considérablement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Ces risques, estimations et hypothèses portent notamment sur la capacité de Liminal BioSciences d'assurer le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques à valeur ajoutée; la disponibilité de ressources financières et autres pour compléter des projets de recherche et développement; le succès et la durée d'études cliniques; la capacité de Liminal BioSciences de se prévaloir d'occasions d'affaires dans l'industrie pharmaceutique; les incertitudes liées au processus de réglementation et tout changement du contexte économique. Vous trouverez une analyse plus exhaustive des risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de nos attentes présentes de façon importante dans la notice annuelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, à la rubrique « Risques et incertitudes reliés aux activités de Liminal BioSciences ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des énoncés prospectifs. Par ailleurs, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements devenaient disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins d'y être tenus en vertu des lois et règlements applicables aux valeurs mobilières.

SOURCE Liminal BioSciences Inc.

Renseignements: Bruce Pritchard, b.pritchard@liminalbiosciences.com, +1 450 781 0115; Patrick Sartore, p.sartore@liminalbiosciences.com, +1 450 781 0115

Related Links

https://liminalbiosciences.com/