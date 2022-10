MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Les actionnaires de Produits forestiers Résolu Inc. (« Résolu » ou la « Société ») (NYSE: RFP) (TSX: RFP) ont approuvé aujourd'hui une proposition visant l'adoption de la convention et plan de fusion conclue en date du 5 juillet 2022 (dans sa version éventuellement modifiée ou complétée, la « convention de fusion ») par la Société, Domtar Corporation, société du Delaware (« Domtar »), Terra Acquisition Sub Inc., société du Delaware et filiale en propriété exclusive de Domtar (« Terra Acquisition »), Karta Halten B.V., société à responsabilité limitée fermée organisée sous le régime des lois des Pays-Bas, et Paper Excellence B.V., société à responsabilité limitée fermée organisée sous le régime des lois des Pays-Bas, aux termes de laquelle Terra Acquisition fusionnera avec la Société (la « fusion »), et cette dernière poursuivra ses activités comme société issue de la fusion et filiale en propriété exclusive de Domtar.

L'adoption de la convention de fusion exigeait le vote affirmatif des actionnaires détenant la majorité des actions ordinaires émises et en circulation de Résolu et habiles à voter sur cette question.

Au total, 81,5 % des droits de vote rattachés aux actions ordinaires émises et en circulation de Résolu pouvant être exercés à l'assemblée extraordinaire des actionnaires ont été exercés en faveur de la convention de fusion. Les droits de vote rattachés à 99,8 % du nombre total d'actions dont les droits de vote ont été exercés l'ont été en faveur de la convention de fusion. En outre, la proposition consultative non contraignante sur la rémunération a également été approuvée par les porteurs de la majorité des actions représentées à l'assemblée.

À l'heure actuelle, Résolu compte réaliser la fusion au cours du premier semestre de 2023, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation et de la satisfaction ou de la levée des autres conditions préalables à la clôture de la fusion.

Dans le présent document, les énoncés qui ne constituent ni des résultats financiers déjà publiés ni d'autres renseignements historiques concernant Résolu sont des « énoncés prospectifs », au sens de forward-looking statements dans la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci comprennent notamment des énoncés dans le présent document concernant les avantages éventuels de l'opération proposée entre Résolu et Domtar Corporation; la performance et les perspectives éventuelles de l'entreprise, du rendement et des occasions de Résolu; la capacité des parties de réaliser l'opération proposée et le moment prévu de la réalisation de l'opération proposée; ainsi que les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir », « avoir » et « pouvoir » au futur et au conditionnel, de mots et d'expressions comme « avoir l'intention de », « croire », « voir », « s'attendre à », « continuer », « compter » et d'autres verbes, termes, mots et expressions de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une incidence éventuelle sur les activités ou les actionnaires de Résolu. Le lecteur est prié de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le plan commercial en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer de façon importante. Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des énoncés prospectifs dans le présent document, notamment les suivants : des incertitudes quant au moment de la réalisation de l'opération proposée; le risque que l'opération proposée ne soit pas réalisée ou qu'elle ne le soit pas en temps opportun; la possibilité que des offres ou des propositions d'acquisition concurrentes pour Résolu soient faites; la possibilité qu'une ou que l'ensemble des diverses conditions à la réalisation de l'opération proposée qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation ne soient pas respectées, y compris le fait de ne pas recevoir les approbations réglementaires requises de la part des entités gouvernementales applicables (ou toute condition, limitation ou restriction imposée à ces approbations); la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de la convention de fusion, y compris dans des circonstances qui obligeraient Résolu à payer une indemnité de résiliation ou d'autres frais; l'incapacité de recouvrer les remboursements de droits sur le bois d'œuvre résineux ou de les recouvrer en temps opportun; l'effet de l'attente de l'opération proposée sur la capacité de Résolu à maintenir en fonction et à embaucher du personnel clé, sur sa capacité à maintenir ses relations avec ses clients, fournisseurs et autres personnes avec qui elle fait des affaires, sur ses activités en général ou sur le cours de ses actions; et les risques que la direction de la société détourne son attention des activités commerciales en cours de la société;. De plus, veuillez vous reporter aux documents que dépose Résolu auprès de la SEC sur formulaires 10-K, 10-Q et 8-K. Ces documents déposés présentent et examinent d'autres risques et incertitudes importants concernant Résolu et ses activités qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent document. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont donnés expressément sous réserve des mises en garde contenues ou mentionnées ci-dessus et dans les autres documents déposés de Résolu auprès de la SEC et des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Résolu décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

