LES ACTIONNAIRES D'ICPEI HOLDINGS INC. APPROUVENT L'OPÉRATION DE PRIVATISATION

TORONTO, le 13 févr. 2023 /CNW/ - ICPEI Holdings Inc. (la « Société ») (TSXV : ICPH) a le plaisir d'annoncer qu'à l'assemblée extraordinaire (l'« assemblée ») des porteurs (les « actionnaires ») des actions ordinaires de la Société (les « actions ») qui a eu lieu aujourd'hui, les actionnaires ont approuvé massivement le plan d'arrangement annoncé précédemment aux termes duquel certains membres clés de la direction et d'autres actionnaires actuels (collectivement, les « actionnaires dont la participation est reconduite »), Desjardins Groupe d'assurances générales inc. et certains autres investisseurs acquerraient indirectement la totalité des actions en circulation au prix de 4,00 $ par action (sauf en ce qui concerne certaines actions détenues par les actionnaires dont la participation est reconduite) (l'« arrangement »).

À l'assemblée, les droits de vote se rattachant à un total de 10 473 583 actions ont été exercés en faveur de l'arrangement, soit environ 95,20 % des voix exprimées sur la résolution spéciale approuvant l'arrangement (la « résolution relative à l'arrangement »). De plus, les droits de vote se rattachant à un total de 5 014 488 actions, soit environ 90,46 % des voix exprimées à l'égard de la résolution relative à l'arrangement, à l'exclusion des voix exprimées par les actionnaires dont les voix devaient être exclues aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières, ont été exercés en faveur de l'arrangement. Les actionnaires qui ont participé au vote représentaient environ 72,32 % des actions en circulation conférant le droit de voter sur la résolution relative à l'arrangement.

La réalisation de l'arrangement est soumise à l'approbation de la Cour supérieure de justice de l'Ontario (Rôle commercial) (la « Cour ») et à la délivrance par celle-ci d'une ordonnance définitive ainsi qu'au respect d'autres conditions de clôture usuelles ou à la renonciation à celles-ci. La Société entend demander l'ordonnance définitive de la Cour le 22 février 2023 et, dans l'hypothèse où toutes les autres conditions de clôture sont remplies ou font l'objet d'une renonciation, il est prévu que l'arrangement sera réalisé vers le 28 février 2023.

Après la réalisation de l'arrangement, les actions seront radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX.

De plus amples renseignements sur les modalités et conditions de l'arrangement sont présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 11 janvier 2023 (la « circulaire ») et la convention d'arrangement datée du 9 décembre 2022, qui sont disponibles, dans chaque cas, sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com .

Une lettre d'envoi est jointe à la circulaire, qui explique aux actionnaires inscrits comment déposer leurs actions afin de recevoir la contrepartie aux termes de l'arrangement. Les actionnaires inscrits qui ont des questions ou ont besoin d'aide pour déposer leurs actions dans le cadre de l'arrangement peuvent adresser leurs questions à Services aux investisseurs Computershare inc., qui agit à titre de dépositaire dans le cadre de l'arrangement, au numéro sans frais 1-800-564-6253 ou par courriel à [email protected].

Énoncés prospectifs et information prospective

Certains énoncés formulés dans les présentes, y compris des énoncés portant sur des questions qui ne sont pas des faits historiques et des énoncés indiquant les croyances, les intentions et les attentes de la Société à l'égard des faits, des résultats et des événements qui se produiront ou pourraient se produire dans l'avenir, constituent de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. L'information prospective se rapporte aux événements ou au rendement futurs, reflète les attentes ou les croyances actuelles quant aux événements futurs et se reconnaît généralement à l'emploi de verbes au futur et au conditionnel ainsi que de termes et expressions tels que « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « probable », « planifier », « viser » ou d'autres termes et expressions semblables suggérant des résultats futurs ou des perspectives. L'information prospective comprend, entre autres, des énoncés concernant l'arrangement, y compris les énoncés concernant l'audience pour l'ordonnance définitive, le moment prévu de la clôture, la radiation des actions et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques.

L'information prospective repose sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils se révèlent inexacts, pourraient faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte. Les nombreuses hypothèses qui sous-tendent cette information se rapportent notamment à la capacité de réaliser l'arrangement, ou de le faire selon les modalités prévues, au respect des conditions préalables à la clôture de l'arrangement, aux stratégies commerciales actuelles et futures, à la conjoncture économique locale et mondiale et au contexte dans lequel la Société exerce ses activités.

Bien que la Société estime que l'information prospective figurant dans le présent communiqué est fondée sur des renseignements et des hypothèses qui sont à jour, raisonnables et complets, cette information est, par sa nature, soumise à divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des plans de la direction tels qu'ils sont présentés dans cette information prospective, notamment les facteurs suivants : a) la possibilité que l'arrangement ne soit pas réalisé selon les modalités et conditions ou selon l'échéancier actuellement envisagés, voire qu'il ne soit pas réalisé du tout en raison de l'incapacité d'obtenir, en temps opportun ou autrement, les approbations requises de la cour ou de respecter d'autres conditions de clôture nécessaires à sa réalisation ou pour d'autres raisons; b) la possibilité de réactions défavorables ou de changements défavorables dans les relations commerciales par suite de l'annonce ou de la réalisation de l'arrangement; c) les risques liés au maintien en poste du personnel clé pendant la période transitoire; d) la possibilité de litiges relatifs à l'arrangement; e) les risques liés au détournement de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de la Société; et f) d'autres risques inhérents à l'entreprise de la Société et/ou des facteurs indépendants de sa volonté qui pourraient avoir un effet défavorable important sur la Société ou sur sa capacité de réaliser l'arrangement. La Société tient à préciser que la liste des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats de la Société présentée ci-dessus n'est pas exhaustive.

Les investisseurs et autres parties intéressées devraient examiner attentivement les facteurs qui précèdent et d'autres incertitudes et événements potentiels et ne devraient pas se fier à l'information prospective de la Société pour prendre des décisions à son sujet. En outre, l'information prospective figurant dans les présentes n'est valable qu'à la date du présent document, et la Société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements nouveaux ou d'événements futurs ou pour d'autres raisons, sauf exigence contraire des lois applicables. Toute l'information prospective qui figure dans les présentes est présentée expressément sous réserve de la présente mise en garde.

À propos d'ICPEI Holdings Inc.

Fondée en 1998, ICPEI Holdings Inc. exerce ses activités dans l'industrie canadienne de l'assurance de dommages par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, The Insurance Company of Prince Edward Island (ICPEI). ICPEI fournit des gammes de produits d'assurance des particuliers et des entreprises exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers.

Auparavant appelée EFH Holdings Inc., la Société a changé sa dénomination pour ICPEI Holdings Inc. après avoir reçu l'approbation des actionnaires le 15 juillet 2021. Ses actions se négocient à la Bourse de croissance TSX sous le symbole ICPH depuis le 20 août 2021, et avant le 23 décembre 2020, elles se négociaient à la Bourse de Toronto.

SOURCE ICPEI Holdings Inc.

Renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Ken Coulson, chef du contentieux d'ICPEI Holdings Inc., au 905-602-2150 ou à [email protected]: ou visitez notre site Web au www.icpeiholdings.cahttp://www.icpeiholdings.ca/.