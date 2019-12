Les acheteurs de voitures Québécois ont l'esprit pratique, selon les données de recherches nationales

Les petites voitures ont toujours la faveur des Québécois, selon les données des voitures les plus recherchées d'autoHEBDO.net

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW/ - Alors que le Canada, dans son ensemble, s'intéresse de plus en plus aux camions, les consommateurs québécois cherchent des véhicules plus pratiques pour eux, selon les toutes nouvelles données 2019 tirées de la liste annuelle des véhicules les plus recherchés d'autoHEBDO.net. La Honda Civic demeure au numéro un des véhicules les plus recherchés au Québec pour une troisième année consécutive (comparativement à sa deuxième place sur le palmarès national canadien), tandis que la Toyota Corolla et la Mazda 3, également des modèles compacts, se sont également classés dans les 10 premières places du palmarès québécois.

« Une seule marque de luxe s'est classée dans le Top 10 2019 d'autoHEBDO.net, ce qui laisse croire que les Québécois préfèrent les véhicules plus pratiques et fonctionnels, explique Charles Chamberland, porte-parole d'autoHEBDO.net. Les VUS compacts comme le Honda CR-V, le Toyota Rav4 et le Mazda Cx-5 (un nouveau-venu dans la liste cette année) continuent également à retenir l'attention des acheteurs. »

Parmi les autres faits saillants de 2019, on note le classement du Honda CR-V et de la Toyota Corolla, classées respectivement au deuxième et au quatrième rang, au Québec, une forte montée par rapport à leur cinquième et neuvième place en 2018. Toujours au Québec, la Chevrolet Corvette a sorti la Mercedes-Benz Classe C du palmarès (6e rang en 2018), ce qui suggère un intérêt renouvelé pour certains modèles classiques.

Avec des centaines de milliers de véhicules mis en vente chaque année, autoHEBDO.net, le site de vente automobile le plus reconnu au Canada, explore et analyse annuellement les données de recherche de son site, afin de prendre le pouls des acheteurs canadiens à l'échelle nationale et régionale, ainsi que dans les principales villes canadiennes.

Les véhicules les plus recherchés

au Québec en 2019 Honda civic Honda CR-V Ford F-150 Toyota Corolla Toyota Rav4 Ford Mustang BMW 3 Series Mazda Cx-5 Mazda 3 Chevrolet Corvette Les véhicules les plus recherchés

au Canada en 2019 Ford F-150 Honda Civic Honda CR-V BMW 3 Series Ford Mustang Chevrolet Corvette Ram 1500 Toyota Corolla Toyota Rav4 Porsche 911

Chaque ville du Québec a ses chouchous

Les données de recherche montrent également des variations importantes entre les diverses villes du Québec. Dans la ville de Québec, par exemple, l'intérêt pour les VUS est nettement plus marqué que dans le reste de la province, avec 40 pour cent du palmarès se situant dans cette catégorie. À l'inverse, Montréal était la région la moins intéressée par les VUS, avec une préférence plus marquée pour les berlines compactes comme la Honda Civic et la Toyota Corolla.

Le centre du Québec semble de son côté s'être fortement entichée de l'accessible Mazda 3, qui occupe le deuxième rang à Trois-Rivières et le premier à Drummondville, alors que le Saguenay montre une affinité pour les modèles de luxe comme l'Audi q3 et la Lexus RX.

Les camions séduisent toujours plus de Canadiens

« Le Ford F-150 continue à dominer la liste des véhicules les plus recherchés au Canada pour une cinquième année consécutive, précise Claude Chamberland. Toutefois, le Ram 1500 est monté de la 32e place en 2018 à la septième place en 2019. C'est la première fois en cinq ans qu'on voit plus d'un camion dans le Top 10. » De plus, autoHEBDO.net a noté une augmentation de 21 pour cent des inscriptions de camions, de janvier à novembre 2019, ce qui confirme l'importance croissante ce la catégorie dans les choix des Canadiens.

Les données nationales d'autoHEBDO.net révèlent également des goûts assez différents entre les régions, comme le désintérêt des Ontariens pour les marques de luxe et l'amour inconditionnel de l'Ouest du Canada pour les véhicules utilitaires.

Parmi les autres constats, on note que :

Le printemps est roi : Avec la fonte des neiges, l'envie de vendre et d'acheter réchauffe le cœur des consommateurs. En 2019, le plus fort volume de recherche sur autoHEBDO.net a été enregistré aux mois de mars et d'avril.





fonte des neiges, l'envie de vendre et d'acheter réchauffe le cœur des consommateurs. En 2019, le plus fort volume de recherche sur autoHEBDO.net a été enregistré aux mois de mars et d'avril. Couleurs? Classiques : Le noir et le blanc représentent plus de la moitié des recherches de couleurs sur autoHEBDO.net (29,5 pour cent et 21,8 pour cent respectivement).





Le noir et le blanc représentent plus de la moitié des recherches de couleurs sur autoHEBDO.net (29,5 pour cent et 21,8 pour cent respectivement). De l'électricité dans l'air : Cette année, les données montrent une augmentation de plus de 50 pour cent du volume de recherches pour les véhicules hybrides, électriques (VE) et hybrides rechargeables (PHEV), comparativement à 2018. Près de la moitié de ces recherches concernaient les véhicules hybrides comme la Toyota Prius qui continue de dominer l'intérêt envers cette catégorie. Dans le cas des VE, la Chevrolet Bolt VE a obtenu le plus grand nombre de recherches, tandis que la BMW i8 s'est retrouvée en haut de liste pour les PHEV.

Selon Chamberland, l'analyse des données d'autoHEBDO.net laisse entrevoir trois grandes tendances à surveiller en 2020 :

Le rétro a-t-il de l'avenir? Cette année a marqué la fin de la production de la Beetle de Volkswagen - et ainsi, la fin d'une époque. En roulant vers l'avenir, certains styles classiques sont laissés de côté, tandis que d'autres comme le Ford Bronco et le Land Rover Defender font leur grand retour - un retour au cube? Alors que les marques s'inspirent de leur histoire pour créer de nouveaux modèles comme le Mustang Mach-E, certains designs classiques seront remis au goût du jour, alors que d'autres tireront leur révérence.



Plus d'options électriques = plus de passages à l'électrique? Avec une augmentation de 50 pour cent des recherches sur autoHEBDO.net, tout le buzz qui entoure le Modèle Y de Tesla, et pratiquement tous les grands producteurs qui annoncent leur propre modèles de VE, 2019 aura été une autre année charnière pour les véhicules électriques. Selon Charles Chamberland , 2020 verra une progression constante du virage vers les véhicules électriques grâce à une offre élargie, à des prix réduits et à une infrastructure de plus en plus répandue, ce qui augmente l'accessibilité.



Quatre roues, partout - Traverser le territoire canadien comporte des défis tout au long de l'année, que ce soit à cause des chemins difficiles ou de la météo inclémente. Au-delà des VUS, Charles Chamberland s'attend à voir la traction intégrale se répandre vers des modèles qui ne l'offrent habituellement pas (comme les berlines et les modèles à hayon), tel qu'en témoigne le lancement récent de la Toyota Camry à traction intégrale.

Méthodologie : L'analyse est fondée sur les données analytiques d'autoHEBDO.net et autoTRADER.ca, d'après les données de recherches tirées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2019. Les comparaisons annuelles se basent sur les données de janvier 2018 à décembre 2019.

