Les 24es Journées annuelles de santé publique : Un rendez-vous incontournable au-delà de la pandémie

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À surveiller demain aux Journées annuelles de santé publique (JASP)

Programmation du 24 novembre 2021

8 h 30 à 9 h 30 - Conférence plénière de Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure à la Faculté de science politique et de droit de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT).

Les mutations du travail et le droit : Quels risques? Quelles protections?

Cette conférence abordera la question des risques à la santé des travailleurs et travailleuses dans le contexte de la mutation du travail et abordera des pistes en droit du travail pour répondre aux besoins de protection des travailleurs et travailleuses.

Cette conférence publique est diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook des JASP.

Formations thématiques

9 h 50 à 12 h 30 - Équité en santé

Lutter contre la stigmatisation pour une pratique de santé publique plus inclusive

La Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal et David-Martin Milot, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, répondront à des questions sur les politiques publiques qui visent à prévenir la stigmatisation et à favoriser l'équité en santé, ainsi que les défis et les perspectives d'avenir.

9 h 50 à 12 h 30 - Municipalités

Pour le bien-être citoyen : quand les municipalités misent sur l'action intersectorielle

Un atelier présentera des outils pour susciter l'engagement des acteurs dans l'action concertée en développement social.

9 h 50 à 12 h 30 - Boissons sucrées

Conférence de l'ASPQ - Contrer les pratiques commerciales pour favoriser la santé : le cas des boissons sucrées

Cette formation abordera les pratiques de commercialisation, les influences comportementales du marketing et les bonnes pratiques communicationnelles dans les campagnes de santé publique concernant les boissons sucrées et énergisantes.

9 h 50 à 12 h 30 - Travail et pandémie

Inégalités sociales de santé liées au travail et pandémie de COVID-19

Une table ronde abordera les contrecoups de la pandémie sur les travailleuses et travailleurs les plus vulnérables à la COVID-19.

13 h 30 à 16 h 10 - Santé au travail

Travailler au Québec en bonne santé : que savons-nous de la main d'œuvre et des problèmes de santé liés au travail?

Une table ronde abordera la question des données nécessaires pour mieux orienter les interventions en santé au travail.

13 h 30 à 16 h 10 - Allaitement

Rendre les environnements favorables à l'allaitement, tout le monde y gagne!

Cette formation abordera le rôle des pères, le droit d'allaiter dans l'espace public et différentes initiatives qui ont fait leurs preuves pour rendre les environnements favorables à l'allaitement et soutenir les femmes qui allaitent.

13 h 30 à 16 h 10 - Atelier méthodologique

« La roue du changement de comportement », pour des interventions mieux ciblées et plus efficaces sur les saines habitudes de vie

Cette formation abordera les approches comportementales et le processus du changement des pratiques individuelles reliées à la santé.

À propos des Journées annuelles de santé publique

L'évènement est organisé par un consortium de partenaires formé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, des directions de santé publique des centres intégrés de santé et de services sociaux, de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et de l'Association pour la santé publique du Québec, avec la participation de l'Agence de la santé publique du Canada.

