Les 24es Journées annuelles de santé publique : Un rendez-vous incontournable au-delà de la pandémie

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À surveiller demain aux Journées annuelles de santé publique (JASP)

Programmation du 25 novembre 2021

8 h 30 à 9 h 30 - Conférence plénière d'Eve Dubé, anthropologue médicale, conseillère scientifique spécialisée à l'Institut national de santé publique du Québec, chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec et professeure invitée au Département d'anthropologie de l'Université Laval.

Désinformation, fausses nouvelles et rumeurs : Comment déjouer l'infodémie en santé publique sans y contribuer davantage?

Avec en trame de fond l'adhésion aux recommandations de la santé publique, cette plénière abordera la confiance et la légitimité accordées à différentes sources d'information et les enjeux liés à la désinformation

Cette conférence publique est diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook des JASP.

Formations thématiques

9 h 50 à 12 h 30 - Boissons sucrées

Conférence de l'ASPQ - Contrer les pratiques commerciales pour favoriser la santé : le cas des boissons sucrées

Une table ronde présentera des expériences pour faire contrepoids aux initiatives publicitaires par les politiques publiques.

9 h 50 à 12 h 30 - Travail et pandémie

Inégalités sociales de santé liées au travail et pandémie de COVID-19

Cette formation jette un regard sur la pratique de la santé au travail afin qu'elle ne génère pas davantage d'inégalités sociales.

13 h 30 à 16 h 10 - Demi-journée thématique

Santé au travail et urgence sanitaire : quelles leçons pour l'avenir?

Retour sur la pandémie dans la lorgnette de la santé au travail, avec la participation du Dr Horacio Arruda, directeur de santé publique à la direction de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Luc Castonguay, vice-président à la Commission des normes, de l'équité et de la santé et sécurité au travail, Nicole Damestoy, présidente-directrice générale de l'Institut national de santé publique du Québec et Éric Goyer, directeur régional de santé publique des directions de santé publiques des Laurentides et du Nord-du-Québec.

13 h 30 à 16 h 10 - Allaitement

Rendre les environnements favorables à l'allaitement, tout le monde y gagne!

Cette formation abordera le rôle des politiques publiques pour favoriser le développement des tout-petits et soutenir les familles.

13 h 30 à 16 h 10 - Atelier méthodologique

« La roue du changement de comportement », pour des interventions mieux ciblées et plus efficaces sur les saines habitudes de vie

Cette formation abordera les approches comportementales et le processus du changement des pratiques individuelles reliées à la santé.

17 h à 17 h 30 - Séance de clôture avec Dr Horacio Arruda

Pour tous les détails, consultez la programmation complète : www.inspq.qc.ca/jasp/programmes-scientifiques.

À propos des Journées annuelles de santé publique

L'évènement est organisé par un consortium de partenaires formé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, des directions de santé publique des centres intégrés de santé et de services sociaux, de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et de l'Association pour la santé publique du Québec, avec la participation de l'Agence de la santé publique du Canada.

