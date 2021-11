Les 24es Journées annuelles de santé publique : Un rendez-vous incontournable au-delà de la pandémie

MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À surveiller demain aux Journées annuelles de santé publique (JASP)

Programme du 23 novembre 2021

8 h 30 à 9 h 30 - Conférence plénière de Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada



Réponse du Canada à la COVID-19 : Une occasion de changer le système de santé publique



La Dre Tam abordera le sujet de l'équité en santé dans la préparation en cas de pandémie et présentera sa vision pour renforcer le système de santé publique pour l'avenir.



Cette conférence publique est diffusée en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook des JASP.

Consignes pour participer à l'événement

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une accréditation pour assister à la conférence plénière.

Toutefois, pour toutes les autres activités des JASP, les représentants des médias doivent obligatoirement s'accréditer au moins 60 minutes avant l'activité en écrivant à l'adresse [email protected].

Il est interdit d'enregistrer et de rediffuser les conférences.

Les périodes de questions sont réservées aux professionnels de la santé et participants des JASP.

Pour coordonner une entrevue avec un conférencier ou une conférencière, contactez : [email protected]

Formations thématiques

9 h 50 à 12 h 30 - Équité en santé

Lutter contre la stigmatisation pour une pratique de santé publique plus inclusive

Cette formation présente les concepts fondamentaux reliés à la stigmatisation et des exemples de stigmatisation à travers différents contextes de santé publique.

9 h 50 à 12 h 30 - Municipalités

Pour le bien-être citoyen : quand les municipalités misent sur l'action intersectorielle

Cette formation portera entre autres sur la collaboration avec les municipalités comme ingrédient de succès pour la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

13 h 30 à 16 h 10 - Santé au travail

Travailler au Québec en bonne santé : que savons-nous de la main d'œuvre et des problèmes de santé liés au travail?

Cette formation vise à comprendre les défis actuels liés au monde du travail et tirer profit des différentes sources de données disponibles afin de mieux connaître les problèmes de santé liés au travail.

13 h 30 à 16 h 50 - Demi-journée de la recherche (Université Laval)

Éclairer la réponse québécoise à la pandémie de COVID-19 : l'apport de la recherche scientifique développée en temps réel

Cette demi-journée abordera la modélisation mathématique de l'épidémie de COVID-19 et l'impact de la vaccination au Québec ainsi que la recherche sociale pertinente aux interventions de santé publique en matière de COVID-19.

13 h 30 à 16 h 50 - Alimentation

Contribuer à la règlementation fédérale en alimentation : comment s'y prendre pour faire la différence?

En utilisant l'exemple des récentes modifications au Règlement sur les aliments et les drogues concernant l'étiquetage des aliments, cette activité mettra en lumière les étapes permettant la rédaction et la mise en œuvre de la règlementation fédérale en nutrition.

Pour tous les détails, consultez la programmation complète : www.inspq.qc.ca/jasp/programmes-scientifiques.

Trousse média

Les photos des conférencières des plénières, de la porte-parole et des visuels des JASP sont disponibles à : https://www.inspq.qc.ca/jasp/medias

Suivez-nous sur les médias sociaux

Facebook : www.facebook.com/JourneesAnnuellesSantePublique

Twitter : #JASP2021 et @JASP2021

YouTube: https://www.youtube.com/user/jaspQuebec

À propos des Journées annuelles de santé publique

L'évènement est organisé par un consortium de partenaires formé du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, de l'Institut national de santé publique du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec, des directions de santé publique des centres intégrés de santé et de services sociaux, de l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et de l'Association pour la santé publique du Québec, avec la participation de l'Agence de la santé publique du Canada.

SOURCE Journées annuelles de santé publique

Renseignements: Sybille Jussome, conseillère en communication, Téléphone : 514 864-5185, Courriel : [email protected]