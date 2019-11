Les 24 et 25 novembre, les électrices et électeurs de la circonscription de Jean-Talon pourront voter par anticipation

QUÉBEC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les électrices et électeurs de la circonscription de Jean-Talon pourront voter par anticipation le dimanche 24 et le lundi 25 novembre, de 9 h 30 à 20 h. Les lieux de vote se trouvent sur la carte d'information que les électeurs de Jean-Talon ont reçue par la poste ainsi que sur le site Web www.elections.quebec.

Pour voter, les électrices et les électeurs doivent présenter l'une des pièces d'identité suivantes :



permis de conduire du Québec;

carte d'assurance maladie du Québec;

passeport canadien;

certificat de statut d'Indien;

carte d'identité des Forces canadiennes.

Dans tous les bureaux de vote par anticipation, de même que le jour de l'élection, un petit bureau de vote sera installé. Les enfants auront ainsi l'occasion de se familiariser avec le fonctionnement du vote en suivant l'exemple de leurs parents. Cette expérience leur permettra de prendre conscience de l'importance de voter.

L'inscription sur la liste électorale : une condition obligatoire pour voter

Les électrices et les électeurs doivent être inscrits sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile pour voter. Ils peuvent s'inscrire ou modifier leur inscription jusqu'au 28 novembre, à 14 h, au bureau du directeur du scrutin. Le jour même de l'élection, ils ne pourront plus le faire.

Les électrices et les électeurs peuvent vérifier leur inscription de trois façons :



sur la carte d'information qu'ils ont reçue par la poste;

en ligne, à l'adresse www.elections.quebec/verifiez;

par téléphone, au 1 888 ÉLECTION.

Les 22, 23, 26, 27 et 28 novembre 2019, ils peuvent s'inscrire ou modifier leur inscription sur la liste électorale au bureau du directeur du scrutin et voter par la même occasion.

L'accessibilité au vote

Tous les bureaux de vote par anticipation seront accessibles aux personnes à mobilité réduite, de même que les bureaux de vote le jour de l'élection. Plusieurs mesures permettent de faciliter l'exercice du droit de vote de l'ensemble des électrices et des électeurs dans chaque lieu de vote, dont une trousse d'accessibilité. Cette trousse contient, entre autres, une loupe lumineuse, un gabarit en braille et un crayon avec un embout permettant une meilleure prise. Il ne faut pas hésiter à la demander!

Circonscription de Jean-Talon

Lors des dernières élections générales provinciales, le taux de participation dans la circonscription de Jean-Talon a été de 75,16 %.

Plus de 46 800 personnes sont inscrites sur la liste électorale pour cette élection partielle.

Dix personnes se portent candidates à cette élection.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

