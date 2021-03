Les 2000 produits de Maturin seront distribués par Colabor pour le service alimentaire

Cette collaboration servira les industries du bioalimentaire

et de la restauration ainsi que le grand public

MONTRÉAL, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - À partir du 1er avril prochain, tous les produits de Maturin, comme à la ferme (outre l'alcool) seront distribués par Colabor pour le service alimentaire.

Ce chef de file en distribution de produits alimentaires dans l'est du Canada possède une vaste clientèle comprenant des entreprises et des organisations de service alimentaire (restaurants, hôtels, cafétérias, traiteurs), des services de garde, des établissements scolaires, institutionnels et gouvernementaux ainsi que des épiceries et des commerces de détail.

Un tel partenariat représente un élément majeur dans la croissance de Maturin et la mise en valeur des aliments d'ici, indique Jonathan L. Bélanger, son cofondateur et président. « Nous sommes très reconnaissants envers Colabor et très heureux d'offrir de nouveaux marchés à nos fermes et transformateurs, en plus de faire profiter les familles des régions de meilleurs tarifs de livraison. »

Des bénéfices pour le bioalimentaire d'ici …

En effet, cette collaboration génère plusieurs effets positifs tant sur le plan industriel qu'aux consommateurs. Ainsi, elle procure aux agriculteurs et aux transformateurs d'ici l'accès à de nouveaux marchés pour leurs aliments et produits, faisant tomber les barrières à l'entrée imposées par la plupart des grands joueurs dans l'alimentaire. « Ils y gagnent donc des débouchés majeurs sans le souci de la distribution des produits et des comptes à recevoir », explique Jonathan L. Bélanger.

… en restauration…

Côté restauration, même si les restos et chefs recherchent souvent des aliments et des produits du Québec, l'approvisionnement s'avère parfois difficile. Avec un service de mise en marché et de livraison des aliments d'ici intégré à l'offre de service de Colabor, ils pourront s'approvisionner aisément de produits locaux. Tous ceux de Maturin pourront être commandés, livrés et facturés en même temps qu'une commande habituelle avec Colabor.



« Le marché des hôtels, restaurants et institutions (HRI) constitue une avenue extraordinaire pour le développement de nouveaux marchés alimentaires pour nos fermiers et transformateurs. »

… et pour les consommateurs

Enfin, pour les consommateurs le partenariat entre Maturin et Colabor fera gagner 24 heures sur les livraisons dans les régions éloignées en plus de réduire considérablement les frais.

« C'est un honneur d'être la courroie de transmission entre les artisans alimentaires du Québec et les restaurateurs et institutions de partout, confie Mathieu Dumulong, vice-président, ventes, de Colabor. Ce partenariat avec Maturin va fortement simplifier la commercialisation et la distribution de produits locaux uniques. En plus, il va permettre aux chefs et aux gestionnaires de cuisines de raffiner leur menu et de se démarquer. Avec cette initiative, nous affirmons haut et fort notre soutien et notre dévouement à l'économie d'ici, et notre présence auprès des entrepreneurs. »

Dans l'ADN de Maturin

Depuis le début de Maturin, les partenariats ont été fondamentaux dans son succès et sa croissance, rappelle Jonathan L. Bélanger. « Des groupes comme le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, Aliments du Québec, Financement agricole Canada, les Tables bioalimentaires du Québec et l'Association des marchés publics du Québec accomplissent un travail remarquable, et notre réussite était tributaire de notre complémentarité avec eux. Nous ne souhaitons pas les remplacer ou les concurrencer, mais bien les compléter en comblant dans le marché l'absence d'un marché numérique de l'alimentation avec service de logistique intégré. »

Le dirigeant précise d'ailleurs que le désir de Maturin est, depuis sa naissance, de se joindre aux efforts existants. Ainsi, l'entreprise a établi divers partenariats stratégiques avec l'ensemble de ces joueurs pour mieux répondre aux besoins des consommateurs et de l'industrie agro-alimentaire. « Nous travaillons avec près de 600 fermes et transformateurs du Québec sans oublier des accords avec diverses entités : MRC (Brome-Missisquoi, Charlevoix), Tables bioalimentaires (Laurentides j'en Mange, Goûtez Lanaudière, CIBIM), etc. Ces ententes nous ont donné de la crédibilité immédiate. Nous n'aurions jamais pu réussir ce que nous avons accompli sans de tels partenaires. »

À propos de Maturin

Maturin offre un accès rapide aux aliments locaux, en libre marché, au meilleur coût possible et livrés partout au Québec. Avec plus de 600 producteurs de 2000 produits, l'on trouve sur Maturin.ca tout le nécessaire pour remplir son garde-manger et son frigo de bons aliments d'ici. L'entreprise est soutenue par Financement agricole Canada, le Conseil de la transformation agroalimentaire du Québec, Aliments du Québec, l'Association des marchés publics du Québec et l'ensemble des Tables bioalimentaires du Québec.

À propos de Colabor

Fondée en 1962, Colabor est le plus grand réseau de distribution et de commercialisation intégré pour les marchés du détail et des services alimentaires. Le titre de cette entreprise québécoise est transigé à la Bourse de Toronto. Elle se veut une puissante solution de rechange pour les distributeurs indépendants servant des détaillants, restaurants et autres exploitants de services alimentaires souhaitant conserver leur indépendance tout en profitant des avantages du pouvoir d'achat, des produits de marque privée et d'un système d'approvisionnement dont seules les chaînes intégrées peuvent généralement disposer. Colabor négocie avec des centaines de fournisseurs afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour ses produits. D'autre part, son équipe développe sans cesse son réseau de distribution pour étendre sa présence et renforcer sa position dans le marché dans le but de bien servir les restaurants, institutions et commerces au détail. Avec quatre centres de distribution et des distributeurs indépendants partenaires partout au Québec, Colabor est un chef de file de la distribution alimentaire dans l'est du Canada avec une gamme de plus de 12 000 produits.

Source

Agence Tonik



SOURCE Maturin

Renseignements: Renseignements, Olivier Simard, [email protected], (514) 770-4472