Les 20 ans du Scandinave Spa Mont-Tremblant

MONTRÉAL, le 4 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier spa en nature au Québec célèbre ses 20 ans faisant de l'institution un pionnier de l'industrie du tourisme de détente.

Inauguration

Le 11 décembre 1999, Pierre Brisson et Benoît Berthiaume ouvrent le premier Scandinave Spa à Mont-Tremblant, un projet révolutionnaire pour le tourisme québécois.

Innovation

Depuis le lancement, le Scandinave est resté un chef de file, en offrant la promesse d'un site en pleine nature où il est bon de déconnecter des appareils électroniques et où le silence règne. Le sauna finlandais, le bain de vapeur norvégien, le tourbillon extérieur, la chute nordique et l'accès à la rivière du Diable font partie de l'aventure dès l'ouverture, ce qui a su distinguer le Scandinave Tremblant auprès des compétiteurs. En 2017, la superficie du spa s'est vue doublée avec l'ouverture de la zone Infinité qui comprend deux circuits supplémentaires d'hydrothérapie en plus de nouvelles zones de détente et d'un foyer extérieur.

Expansion

Le groupe Scandinave Spa se concentre également sur l'aménagement et la gestion de spas. Le groupe possède un établissement à Whistler, en Colombie-Britannique depuis 2010, un spa urbain à Montréal depuis 2009 de même qu'une franchise à Blue Mountains, en Ontario depuis 2006. Le groupe Scandinave Spa fait la promesse d'innover et de continuer à grandir avec plusieurs projets stimulants.

La célébration des 20 ans

Le Scandinave Spa Mont-Tremblant célèbre ses 10 jours d'exception début décembre. Tous les visiteurs du spa gagnent un cadeau (du massage offert, à une entrée pour les bains, en passant par une chandelle ou des bouteilles de champagne). Les festivités se culminent le 11 décembre avec une journée d'anniversaire durant laquelle les bains sont à 20$ par personne et ouvriront jusqu'à 22h pour un moment magique sous les étoiles.

À propos

Unique activité hors site de la station de villégiature de Mont-Tremblant, ce pionnier de l'industrie est reconnu autant chez les locaux que les touristes comme étant un incontournable dans la région. Hydrothérapie, soins thérapeutiques et expérience sensorielle complète en nature font du Scandinave Spa un meneur dans le milieu.

