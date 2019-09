Les 120 participants rassemblés par Alithya pour le 48 HEURES VÉLO Fais-Un-Vœu Québec amassent plus de 100 000 $ pour la cause

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui regroupe 2 000 professionnels hautement qualifiés et qui offre des solutions d'affaires numériques au Canada, aux États-Unis et en Europe, est fier d'annoncer qu'à l'issue de l'édition 2019 du 48 HEURES VÉLO Fais-Un-Vœu, les 120 participants d'Alithya ont amassé plus de 100 000 $.

Alithya participait au 48 HEURES VÉLO Fais-Un-Vœu pour la 7e année consécutive. Chaque année, l'entreprise a augmenté le nombre d'équipes et de participants. Ce sont donc quelque 120 participants - employés, partenaires, parents et amis - regroupés sous 20 équipes, qui ont arboré les couleurs d'Alithya durant le week-end et se sont relayés à vélo durant tout le défi.

« Je suis vraiment très fier de la participation d'Alithya au 48 HEURES VÉLO Fais-Un-Vœu Québec, a déclaré Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. J'ai été particulièrement impressionné cette année de voir le nombre important de jeunes qui s'impliquent pour la cause. La jeune génération est incroyablement généreuse et dotée d'une conscience sociale qui me touche, et qui me donne confiance pour l'avenir de la société. »

Ce sont plus de 2,6 millions $ qui ont été amassés par les quelque 2 250 cyclistes rassemblés du 13 au 15 septembre pour la 13e édition du 48 HEURES VÉLO Fais-Un-Vœu Québec. Depuis 2007, plus de 13,5 millions $ ont été recueillis afin de réaliser les vœux d'enfants atteints d'une maladie grave à travers la province.

Depuis de nombreuses années, Alithya se fait un devoir de s'impliquer dans la communauté, principalement auprès des causes qui tiennent à cœur de ses employés et clients. L'entreprise encourage aussi ses employés à redonner eux aussi, en s'impliquant auprès de causes qui les touchent. Fais-Un-Vœu fait partie de ces organisations qu'appuie Alithya et que les employés de l'entreprise ont adoptées.

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

