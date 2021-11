SINGAPOUR, 22 nov. 2021 /CNW/ - abillion, la plateforme d'évaluation des aliments et des produits à base de plantes qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a évalué les villes du monde en fonction de leur degré d'adhésion aux modes de vie à base de plantes, de leur engagement envers les politiques écologiques, ainsi que des émissions de gaz à effet de serre et de la production de déchets. Cette recherche nous a aidés à déterminer les 10 meilleures villes au monde pour les citoyens responsables. Nous les appelons nos villes du futur.

Les villes du futur 2022

Londres, Royaume-Uni Los Angeles , États-Unis d'Amérique Barcelone, Espagne Melbourne , Australie Singapour, Singapour Johannesburg , Afrique du Sud Toronto , Canada New York , États-Unis d'Amérique Berlin , Allemagne Le Cap , Afrique du Sud

Vous pouvez consulter le rapport complet, y compris la méthodologie, à l'adresse suivante : https://www.data.abillion.com/post/abillion-cities-of-the-future-2022

L'endroit où nous vivons est plus important que jamais. C'est particulièrement vrai pour la génération Z, qui est très mobile, ainsi que pour de nombreux membres de la génération Y, qui accordent autant d'importance au bien-être personnel qu'à la réussite professionnelle. Pour ces nouvelles générations, l'éthique, l'engagement envers des causes, la diversité et l'inclusion et, surtout, les options et les services durables, sont les moteurs de cette génération éveillée qui veut vivre.

Le rapport sur les villes du futur se fondait sur 850 000 évaluations authentiques d'utilisateurs fournis par 32 000 membres provenant de 150 pays et 6 000 villes. La note finale a ensuite été calculée dans quatre catégories, à savoir le mode de vie à base de plantes (50 %), l'engagement de la ville en matière de politiques (30 %), les émissions de gaz à effet de serre (10 %) et les déchets produits (10 %).

« Environ 6 000 villes ont été prises en considération, mais seulement 54 d'entre elles ont été retenues lors de la sélection initiale. À la lumière de la Conférence sur les changements climatiques, la COP 26, où la nature était au cœur des discussions, notre rapport met en lumière les progrès réalisés par les grandes villes du monde en matière de bienveillance envers la planète et ses habitants, tant humains qu'animaux », a déclaré Vikas Garg, chef de la direction et fondateur d'abillion.

Pour en savoir plus sur chacune des 10 villes qui ont été reconnues comme une ville de l'avenir, veuillez lire le rapport à l'adresse https://www.data.abillion.com/post/abillion-cities-of-the-future-2022

Pour en savoir plus sur abillion, consultez le site https://www.data.abillion.com/.

Prix des consommateurs d'abillion : http://awards.abillion.com.

Vous trouverez des fichiers PDF ici : https://www.data.abillion.com/downloads

Documents sur les villes du futur : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15OfEG0ZtS4MZj9HxjGUM9Lx6cIMYM9L-

Des images d'abillion et un portrait du chef de la direction et fondateur, Vikas Garg, sont accessibles ici.

À propos d'abillion

Chez abillion, nous œuvrons à mener un mouvement mondial en faveur des aliments à base de plantes et des produits écologiques. abillion est une plateforme numérique qui aide les gens qui souhaitent faire des choix durables. À l'aide de l'application abillion, les membres peuvent découvrir des aliments végétaliens et des produits végétaliens et sans cruauté. abillion, lancée en 2018 par Vikas Garg, chef de la direction, est unique en matière d'exploitation des médias sociaux pour le bien commun. Chaque fois qu'un membre fait un choix durable et qu'il partage une évaluation, abillion fait don d'un dollar à une cause qui sauve des vies et que le membre peut choisir au moyen de l'application. abillion a donné près d'un million de dollars à des causes qui sauvent des vies partout dans le monde.

Site Web : www.abillion.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1693437/Abillion_Logo.jpg

SOURCE abillion

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], http://www.abillion.com

Liens connexes

http://www.abillion.com