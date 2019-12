Les 10 tendances eCommerce qui définiront 2020

Amazon frappe un mur, la Chine qui s'invite, la reconnaissance faciale en magasin, la livraison jusque dans le frigo… Absolunet dévoile les 10 tendances eCommerce qui vont définir les prochains 12 mois.

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Absolunet dévoile les 10 tendances eCommerce qui définiront le commerce du détail et les habitudes des consommateurs en 2020. Depuis 2016, 87,5 % des tendances eCommerce prédites par l'agence se sont réalisées.

Absolunet est l'une des principales agences de eCommerce en Amérique du Nord; elle compte des clients tels que la SAQ, Structube, SAIL, BMR et plusieurs marques américaines de renom (chaussures, bière, imagerie, médecine, etc.) les plus renommées. Elle est donc aux premières loges pour constater les tendances eCommerce.

Voici les 10 tendances qui auront les plus importantes répercussions en 2020:



AMAZON ARRÊTERA D'ÊTRE INARRÊTABLE

Des failles commencent à apparaître dans l'armure auparavant impénétrable du conglomérat eCommerce. LA RENAISSANCE DES CENTRES D'ACHATS

Au revoir, stationnements éternels et lèche-vitrine, bonjour, interactions et expériences urbaines. NOTRE COMPORTEMENT EN BOUTIQUE SERA JUMELÉ À NOS DONNÉES DE NAVIGATION

La reconnaissance faciale et le suivi des appareils convertissent les visites en magasin en données précieuses; les commerçants se rapprochent du véritable omnicanal. LA GUERRE DES TRANSPORTEURS COMMENCE

La livraison rapide et gratuite pourra être offerte par tout commerçant. VIE PRIVÉE : LES CONSOMMATEURS COMMENCENT À VENDRE LEURS PROPRES DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS

L'ascension du « Privacy by design », et les consommateurs choisissent quelles marquent auront accès à leurs informations. L'INFLUENCE NUMÉRIQUE CROISSANTE DE LA CHINE

Les technologies du leader mondial du eCommerce se répandront alors que les consommateurs chinois prendront le monde d'assaut. L'ANNÉE DES CENTRES DE DISTRIBUTION

Le traitement des commandes et la logistique sont le nouveau champ de bataille pour le consommateur numérique. LE PIC PUBLICITAIRE EST ATTEINT

Les marques et les détaillants commencent à regarder au-delà du duopole Google/Facebook FRIGO, COFFRE DE VOITURE, GARAGE : LES NOUVELLES OPTIONS DE LIVRAISON

Les marchands s'invitent dans les véhicules, les foyers et même les appareils ménagers des consommateurs. BONJOUR, COURRIELS INTERACTIFS

Vos courriels deviendront des pages Web interactives.

« Après des années d'innovation et migrations technologiques, les marques et les détaillants rivalisent désormais sur la rapidité, l'efficacité et la simplicité de l'expérience - tout en jonglant avec les enjeux croissants en matière de données, d'accessibilité et de vie privée, déclare Charles Desjardins, vice-président principal d'Absolunet. « Le commerce a transcendé les canaux physiques et numériques, le "e" dans "eCommerce" devient superflu. Ce rapport aidera les détaillants, les distributeurs et les manufacturiers à mieux comprendre les enjeux et à choisir les meilleures stratégies et les meilleurs partenaires pour assurer leur croissance. »

Pour comprendre les 10 tendances et leurs répercussions potentielles sur commerce de détail québécois et pour savoir quels détaillants d'ici et d'ailleurs ont appliqué quelles solutions numériques, consultez www.10tendancesecommerce.com

À propos d' Absolunet

Absolunet est une agence eCommerce 360 qui design, développe, intègre et optimise des expériences eCommerce profitables depuis 1999. Absolunet est partenaire Bronze d'Adobe pour les solutions d'Adobe Experience Cloud, partenaire « Magento Commerce Specialization » d'Adobe pour l'Amérique du Nord, partenaire « Platine » Insite , et partenaire nord-américain de l'année inRiver au cours des cinq dernières années.

