TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Novembre est le Mois de la littératie financière au Canada et une bonne connaissance de sa police d'assurance fait certainement partie de la littératie financière générale. Voilà pourquoi, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) communique 10 moyens par lesquels les consommateurs d'assurance habitation, automobile et entreprise peuvent réduire leurs tarifs.

« L'assurance, comme plusieurs autres achats, peut être dispendieuse pour les consommateurs » souligne Vanessa Barrasa, directrice, Relations avec les médias, BAC. « Mais en adoptant quelques mesures proactives, il est possible de mieux maîtriser ses primes. Le BAC offre 10 conseils pratiques pour aider à réduire les tarifs. Comme toujours, si vous avez des questions concernant l'assurance, parlez-en à votre représentant ou appelez le BAC au 1-844-227-5422. C'est avec plaisir que nous offrons notre aide. »

Voici les 10 astuces du BAC pour réduire les taux d'assurance habitation, automobile et entreprise :

Magasinez : Le moyen le plus simple d'économiser sur une assurance est de magasiner et de comparer les prix.

Augmentez la franchise de votre assurance : Vous pouvez économiser en augmentant le montant de la franchise de vos polices d'assurance habitation, automobile et entreprise. La franchise est la part de la perte que vous devez assumer lorsque vous faites une réclamation. Si la franchise augmente, la prime diminue.

Conduisez moins et songez à faire du covoiturage : L'usage de votre véhicule a une incidence sur vos taux. Vous pouvez réaliser des économies en conduisant moins.

Renoncez à la garantie Collision si vos véhicules se font vieux : Vous pouvez économiser en renonçant à la garantie Collision pour vos véhicules plus âgés. Cette garantie couvre les dommages à votre voiture si vous êtes responsable d'un accident. Ne vous inquiétez pas, vous serez quand même protégé pour votre responsabilité légale si vous êtes responsable d'une collision. D'après la loi, l'assurance couvrira les dommages que vous causez au véhicule d'autrui.

Conduisez prudemment : Les compagnies d'assurance établissent les prix en tenant compte du type de voiture que vous conduisez, de l'endroit où vous habitez et de votre dossier de conduite. Un bon moyen d'économiser est de conduire prudemment et de vous assurer d'avoir un dossier de conduite impeccable.

Installez un dispositif de dissuasion du vol approuvé : Parlez à votre représentant en assurance de la possibilité d'obtenir un rabais ou de participer à un programme incitatif et des systèmes qui sont approuvés. Pour les clients d'assurance entreprise, renseignez-vous auprès de votre représentant sur les techniques d'atténuation du risque que vous pouvez mettre en œuvre pour réduire vos primes.

Songez à souscrire une assurance fondée sur l'usage : Voyez si vous pouvez économiser en souscrivant une assurance fondée sur l'usage. Il s'agit d'installer une application sur votre téléphone ou un appareil dans votre voiture qui enregistre vos activités de conduite. Les assureurs peuvent utiliser ces renseignements pour personnaliser vos primes d'assurance.

Comparez les prix de l'assurance avant d'acheter un véhicule : La marque, le modèle et l'année de votre voiture ont une incidence sur vos taux d'assurance. Voyez comment votre voiture (ou future voiture) se compare aux autres.

Renseignez-vous sur les rabais et regroupez vos polices : Un bon moyen d'économiser est de demander à votre compagnie d'assurance de regrouper vos polices d'assurance habitation et automobile. Les assureurs appellent cela un « rabais multiproduit » ou un « programme de fidélité ». Il n'y a pas de mal à demander.

Parlez avec son représentant en assurance : Demandez ce que vous pouvez faire pour réduire vos primes. Cette personne est de votre côté et est là pour vous aider. Si vous êtes un client d'assurance entreprise, soyez proactif et contactez votre représentant avant la période de renouvellement de votre assurance, c'est un bon moyen de vous assurer que votre police répond à vos besoins.

Vous devriez connaître vos polices d'assurance, votre couverture et les limites de votre contrat avant que ne frappe la catastrophe. Le BAC incite les clients à contacter leur courtier ou agent d'assurance pour revoir leurs polices existantes ou souscrire de nouvelles polices et à poser des questions pour s'assurer d'avoir une protection adéquate.

