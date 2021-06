« Quand j'ai reçu l'appel lundi, je n'ai pas reconnu le numéro, et j'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une arnaque », raconte Sumner. « Mais lorsqu'on m'a annoncé que j'avais gagné ce prix… J'ai tout de suite célébré ma victoire avec ma fille et ma femme, qui étaient dans le salon avec moi et qui écoutaient la conversation sur des haut-parleurs. Je suis reconnaissant et ravi de ce prix : c'est décidément un gros coup de pouce pour un artiste indépendant. »

« Les artistes autochtones continuent d'ouvrir des sentiers vers une création musicale qui conjugue la tradition avec l'innovation », a déclaré Charlie Walls-Andrews. « Le Concours de l'auteur-compositeur autochtone reconnaît l'excellence artistique d'un auteur-compositeur ou d'une autrice-compositrice autochtone d'ici, et nous sommes fiers de nous associer à la TD et au gala annuel des Indigenous Music Awards afin de célébrer des créateurs musicaux aussi extraordinaires que Leonard. Ce concours représente un élément important des efforts que nous partageons avec la TD et le gala des Indigenous Music Awards afin d'encourager, de promouvoir et de faire connaître les créatrices et créateurs de musique autochtone. »

« Les organisateurs du gala des Indigenous Music Awards se réjouissent de la victoire de Leonard Sumner et le félicitent d'avoir gagné l'édition 2020 du Concours de l'auteur-compositeur autochtone de la Fondation SOCAN et de la Banque TD. Les chansons de Leonard inspirent par leur poésie, par les histoires qu'elles racontent et par les liens qu'elles nouent avec des amateurs de musique de toutes les générations », a souligné Jacquie Black, administratrice du Programme de la musique et des arts autochtones. Une vitrine virtuelle de Leonard Sumner sera créée sur la page Facebook du gala des Indigenous Music Awards le 18 juin 2021.

Les gagnants du Concours de l'auteur-compositeur autochtone TD sont sélectionnés annuellement par un jury de membres de la SOCAN. L'éminent jury de cette année se composait de Kinnie Starr (présidente), Tiffany Ayalik et Amanda Rheaume, qui ont soigneusement analysé plus de 100 candidatures provenant de tous les coins de l'Île de la Tortue. Les lauréates des deux premières éditions du concours ont été Anachnid (Québec) et Jasmine Netsena (Colombie-Britannique).

« Grâce à la Promesse TD Prêts à agir, nous cherchons à faire connaître des artistes qui sont typiquement sous-représentés, à amplifier leur voix et à aider les artistes en émergence à faire avancer leur carrière. La TD est fière d'aider la Fondation SOCAN et le Concours de l'auteur-compositeur autochtone à reconnaître les contributions et à célébrer les créations musicales d'un auteur-compositeur autochtone au Canada. Toutes nos félicitations au lauréat de cette année, Leonard Sumner, que nous remercions de partager sa musique avec nous », a déclaré Farah Kurji, gestionnaire principale, Philanthropie, Responsabilité sociale à l'échelle mondiale, Groupe Banque TD.

Les demandes d'inscription à l'édition de 2021 du Concours de l'auteur-compositeur autochtone TD pourront être soumises à la fin de l'été 2021. Rendez-vous sur www.socanfoundation.ca pour obtenir des informations complémentaires sur les programmes, les subventions et les concours.

Au sujet de Leonard Sumner

Les histoires que raconte le MC/auteur-compositeur-interprète anishinaabe Leonard Sumner sortent tout droit des rives de la Première Nation de Little Saskatchewan, au cœur de la région d'Interlake au Manitoba. Le son autodéterminé de la musique de Sumner tient à sa capacité à occuper simultanément le territoire de genres musicaux aussi différents que le hip-hop, la poésie orale, la musique country et le R&B.

Avec chaque vibration des cordes de sa guitare, Leonard dépoussière des vérités trop longtemps restées enfouies. Sur scène, sa poésie sait réveiller même les publics qui n'étaient pas conscients de s'être endormis. En cette période trouble où on cherche à guérir les blessures du passé, la musique de Sumner symbolise un remède qui trouve le juste milieu entre le courage et la fragilité.

Au sujet de la Fondation SOCAN

Créée en 1992, la Fondation SOCAN se consacre à la promotion de la création musicale et à une meilleure compréhension du rôle des créateurs de musique dans notre société. La Fondation SOCAN fait partie du Groupe d'organisations de la SOCAN et est dirigée par son propre conseil d'administration, lequel est formé de compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs musicaux et reflète la variété des musiques de concert et populaires ainsi que la diversité géographique et linguistique du Canada. Pour en savoir plus sur la Fondation SOCAN et sur la SOCAN, rendez-vous sur www.socanfoundation.ca.

