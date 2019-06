Leonard Cohen illumine les nuits de Montréal

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - La murale rendant hommage à Leonard Cohen, véritable emblème montréalaise, veille désormais sur la ville de Montréal de nuit comme de jour. Voulant répondre à la demande du public de voir la majestueuse œuvre éclairée, l'organisme MU a concrétisé sa mise en lumière permanente grâce au soutien de l'arrondissement Ville-Marie et de Tourisme Montréal. Réunis au Musée des beaux-arts de Montréal en présence de la mairesse Valérie Plante, du président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière et des représentants de la famille Cohen, les partenaires et les collaborateurs du projet ont souligné ce soir avec l'illumination officielle ce moment phare pour la ville de Montréal.

La murale Tower of Songs, 100e murale produite par MU, a été réalisée en 2017 par les artistes El Mac et Gene Pendon. Elle fait partie des legs culturels à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et a été inaugurée dans le cadre de la semaine commémorant le décès de l'artiste légendaire.

« C'est un plaisir pour notre administration de contribuer à illuminer l'hommage à ce grand poète montréalais dont l'œuvre illumine des millions de vies partout à travers le monde. Dorénavant, la mémoire de Leonard Cohen brillera au cœur du centre-ville de Montréal au sens propre comme au sens figuré » affirme Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Du haut de ses 21 étages, la plus grande murale jamais réalisée dans la métropole est vite devenue un repère visuel dans le paysage urbain. Elle a également permis à Montréal de rayonner à l'international et de s'ancrer dans l'histoire de l'art urbain. Tourisme Montréal a d'ailleurs souligné l'impact majeur de cette murale sur la ville et ses visiteurs par le Prix Innovation, entreprise de moins de 50 employés, remis à MU lors des Prix Distinctions en mars dernier.

« Leonard Cohen fait partie de l'ADN de Montréal, un symbole que nous avons célébré aussi avec la murale Tower of Songs qui est rapidement devenue une attraction majeure de Montréal dans son paysage urbain animé. Dans le cadre de son 100e anniversaire, Tourisme Montréal désire offrir le cadeau de son illumination aux Montréalais et aux touristes. Au cœur de l'écosystème touristique montréalais depuis 1919, notre organisation joue un rôle de premier plan dans l'orientation du tourisme de demain en soutenant le développement d'un produit touristique innovant qui permet à Montréal de se démarquer partout dans le monde. Ce projet s'inscrit parfaitement dans cette foulée. » affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

La murale Tower of Songs fait partie de la collection « Les bâtisseurs culturels montréalais » de MU, rendant hommage aux artistes ayant marqué ou s'étant inspirés de la métropole, dont Alanis Obomsawin, Daisy Peterson Sweeney, Michel Tremblay, Dany Laferrière et Janine Sutto, pour n'en nommer que quelques-uns. En plus de célébrer les ambassadeurs culturels montréalais d'aujourd'hui et de commémorer ceux disparus, la collection offre à la métropole un legs culturel à la grandeur de son territoire. Elle est source de fierté et d'inspiration pour les citoyens de Montréal, leur permettant de découvrir ou de renouer avec l'histoire de leur ville et ses quartiers.

MU s'est vu décerner plus tôt cette année le 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, un des prix les plus importants du milieu culturel, soulignant ainsi sa vision artistique et sociale novatrice, sa démarche rassembleuse et son expertise développées au cours des 12 dernières années. Cette consécration est également venue affirmer le rôle d'agent de changement social de MU ainsi que l'impact positif de l'art dans la vie des citoyens et des communautés montréalaises.

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 12 ans, MU a réalisé plus de 120 murales d'envergure et pérennes dans 17 quartiers de la ville en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. En 2019, l'organisme s'est vu décerner le 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour son modèle d'inclusion sociale et pour la signature pour Montréal que sont devenues ses murales.

