L'entreprise poursuit son expansion en Amérique du Nord grâce au lancement de son premier magasin phare au Canada

NEW YORK, 21 juillet 2023 /CNW/ - LensCrafters , l'une des plus grandes marques de vente au détail d'optique en Amérique du Nord, a annoncé l'ouverture de son premier magasin phare au Canada, qui devrait ouvrir ses portes à Toronto le 21 juillet au 33, rue Bloor East. Le nouveau magasin phare, situé dans le premier quartier commercial de Yorkville, à Toronto, positionnera LensCrafters comme chef de file moderne de la vente au détail de produits optiques de marques exclusives, et renforcera l'entreprise en tant qu'autorité de confiance en matière de soins de la vue et d'articles de lunetterie dans la région. Cette ouverture importante, au cœur de la destination haut de gamme de la mode de Toronto sur la rue Bloor, fait partie des plans d'expansion continus de LensCrafters en Amérique du Nord. L'entreprise a ouvert ses deux premiers magasins phares à New York en 2020, ainsi deux autres à San Francisco en 2021 et à Palo Alto l'an dernier.

LensCrafters LensCrafters

Le nouveau magasin phare haut de gamme comprendra la dernière technologie numérique avancée et une conception de pointe, alliant des finis accrocheurs pour créer un parcours client dynamique. Qu'il s'agisse d'examens de la vue de qualité ou de magasinage pour trouver les lunettes parfaites, le nouvel emplacement mettra en vedette une sélection élargie de styles et de marques de lunettes de concepteurs, notamment Burberry, Dolce & Gabbana, Persol, Versace et Prada. Le magasin phare tirera parti d'une vaste gamme d'outils pour offrir aux clients plus d'occasions de répondre à leurs besoins en matière d'expérience haut de gamme en magasin. Les clients pourront explorer numériquement la grande variété de collections et de marques EssilorLuxottica, personnaliser des montures Ray-Ban et Oakley, et essayer virtuellement n'importe quelle monture grâce à la technologie Virtual Mirror grâce à l'outil interactif en magasin Smart Shopper de LensCrafters.

« Alors que LensCrafters continue de prendre de l'expansion aux États-Unis et au Canada, nous avons hâte de faire progresser l'image de marque cette année avec le lancement de notre nouveau magasin phare à Toronto ce mois-ci », a affirmé Alfonso Cerullo, président et directeur général de LensCrafters, Amérique du Nord. « Grâce au centre commercial local bien connu de la rue Bloor, le magasin reflétera l'intégration aisée de la conception et de la technologie, offrant aux clients une expérience plus personnalisée qui leur permettra de parcourir facilement le vaste assortiment de luxe de montures optiques et solaires. En fin de compte, nous voulons être une destination de choix dans la collectivité lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures solutions de soins de la vue qui trouvent écho auprès de nos clients et qui aident les gens à s'exprimer tout en voyant bien. »

La collection de styles optiques et solaires de luxe, ainsi que la conception et la technologie de lentilles supérieure par Essilor, donneront à la marque une plus grande empreinte sur le marché des articles de lunetterie. Le nouveau magasin phare sera équipé d'écrans numériques haute résolution et de murs à DEL affichant des lunettes et des campagnes pour permettre aux clients de vivre une expérience immersive autour de l'offre de la marque. L'accent sera mis sur la présentation de lentilles sur ordonnance au moyen d'applications interactives installées à la fois sur des iPad et des écrans tactiles, ainsi qu'en tirant parti de la technologie de transparence pour simuler les caractéristiques et les effets des lentilles qui assureront une meilleure vision.

À propos de LensCrafters

LensCrafters, le principal détaillant d'optique en Amérique du Nord, a été fondé en 1983 et exploite actuellement plus de 1 000 magasins aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. Ayant pour mission d'aider les gens à regarder et à voir ce qu'il y a de mieux, LensCrafters a une passion pour les soins de la vue et offre la meilleure sélection des dernières tendances en matière d'articles de lunetterie de marques de renom, sans oublier son service personnalisé incomparable d'optométristes dans ses magasins ou à proximité. LensCrafters a ouvert son premier emplacement Macy's en avril 2016 et trois magasins phares à New York et à San Francisco en 2021. Les médecins et associés de confiance de la marque continuent de faire bouger les choses en offrant le don de la vision grâce aux efforts de partenariat de l'entreprise avec la Fondation OneSight EssilorLuxottica , qui donne accès à des soins de la vue et à des lunettes de qualité dans les collectivités mal desservies du monde entier. LensCrafters est actuellement le premier contributeur de OneSight en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.lenscrafters.com .

Personne-ressource pour les médias :

Alexa Anello

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1752473/LensCrafters.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2158044/LensCrafters_Bloor_Street.jpg

SOURCE LensCrafters