BRISTOL, Pennsylvanie, 13 septembre 2022 /CNW/ - Lenox Corporation (« Lenox »), un important fournisseur d'articles ménagers, d'articles cadeaux et d'articles de divertissement à domicile, annonce vouloir miser sur l'expansion internationale. L'entreprise prend de l'expansion grâce à des partenariats stratégiques en Europe, en Asie et à une installation de distribution supplémentaire à Toronto, au Canada. Lenox élargit également son portefeuille de produits en fonction des tendances et des besoins des marchés bien précis.

L'organisation a nommé deux personnes à des postes de direction clés qui aideront à mener cette transformation. Colleen Donoho est nommée vice-présidente principale du développement international et du développement des nouvelles affaires. Mme Donoho arrive chez Lenox dotée d'une vaste expérience dans les catégories d'articles ménagers, acquise au cours des 20 dernières années. Ses connaissances et sa réputation s'étendent à tous les canaux et à l'échelle internationale. Elle mettra son expertise au service de la croissance internationale de Lenox.

L'entreprise est également heureuse d'annoncer l'arrivée de Joanne Whate, qui dirigera les activités au Canada. Mme Whate possède plus de 20 ans d'expérience dans la promotion de la croissance sur le marché national. Elle possède une connaissance approfondie de l'industrie et une capacité d'offrir un service inégalé à nos partenaires d'affaires canadiens.

« Le leadership, le talent et l'expertise du marché que ces personnes apportent à Lenox renforcent sa position de chef de file mondial dans le domaine des articles de ménage, a déclaré Bob Burbank, chef de la direction. Je suis ravi d'accueillir Colleen Donoho et Joanne Whate parmi nous, alors que nous accélérons notre processus de transformation à l'échelle de l'organisation pour mieux servir nos clients. Nous nous réjouissons à la perspective d'activités de distribution locale au Canada et de partenariats stratégiques dans d'autres pays, car ils nous aideront à accroître la présence de notre marque et la grande qualité pour laquelle nos produits sont déjà reconnus. »

