SHELTON, Connecticut, 16 octobre 2025 /CNW/ - MFP Technology Services, un partenaire stratégique de longue date de l'Infrastructure Solutions Group (ISG) de Lenovo, est fier d'annoncer le lancement du programme Lenovo Certified Refurbished (LCR). Cette initiative marque une expansion importante de l'engagement de Lenovo en faveur de la durabilité, du rendement et de la valeur dans le domaine des centres de données.

Grâce à ce programme, MFP devient distributeur autorisé de serveurs reconditionnés Lenovo Certified Refurbished -- offrant ainsi des solutions de niveau entreprise soutenues par la garantie originale de Lenovo.

« Chez Lenovo, nous sommes déterminés à mettre au point une technologie plus intelligente qui offre à la fois du rendement et de la durabilité, a déclaré James Loh, chef de l'exploitation, Lenovo Infrastructure Solutions Group. MFP est un partenaire de longue date en matière de développement durable, et ensemble, nous sommes fiers d'offrir aux clients la technologie certifiée Lenovo, avec la qualité, la fiabilité et le soutien complet en matière de garantie qu'ils attendent de notre marque. »

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Lenovo et de commercialiser des solutions reconditionnées certifiées, a déclaré Steve Nickel, président de MFP Technology Services. Ce programme offre le rendement et la fiabilité auxquels nos clients s'attendent, tout en soutenant nos objectifs en matière d'économie circulaire. Nous sommes fiers de nous associer de nouveau à Lenovo dans le cadre de cette importante initiative de développement durable. »

Faits saillants du programme

Certifié par Lenovo : Tous les équipements font l'objet d'essais et de reconditionnements rigoureux par Lenovo afin d'assurer leur fiabilité et leur rendement.

: Tous les équipements font l'objet d'essais et de reconditionnements rigoureux par Lenovo afin d'assurer leur fiabilité et leur rendement. Garantie initiale de Lenovo : Chaque système est soutenu par la garantie standard du fabricant de Lenovo, comme l'équipement flambant neuf, sans compromis.

: Chaque système est soutenu par la garantie standard du fabricant de Lenovo, comme l'équipement flambant neuf, sans compromis. Emballage d'origine de Lenovo : Les systèmes reconditionnés sont expédiés dans l'emballage d'origine de Lenovo, ce qui assure une livraison sécuritaire et une expérience de déballage professionnelle.

: Les systèmes reconditionnés sont expédiés dans l'emballage d'origine de Lenovo, ce qui assure une livraison sécuritaire et une expérience de déballage professionnelle. Configuration sur commande (CTO) : Les systèmes peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques des clients, avec un accès à un ensemble complet de pièces certifiées Lenovo et d'options de mise à niveau.

: Les systèmes peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques des clients, avec un accès à un ensemble complet de pièces certifiées Lenovo et d'options de mise à niveau. Disponibilité mondiale : Marchandises stockées et prêtes à être expédiées depuis les installations de MFP aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Hongrie.

: Marchandises stockées et prêtes à être expédiées depuis les installations de MFP aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Hongrie. Technologies de l'information durables : Soutient les objectifs environnementaux en prolongeant le cycle de vie de l'infrastructure à haut rendement.

Pourquoi c'est important

Le programme LCR répond à la demande croissante de solutions informatiques rentables et durables. Il offre une solution de rechange fiable aux organisations qui ont besoin d'une technologie N-1 ou plus ancienne, qui sont soucieuses de leur budget ou qui veulent soutenir des initiatives de développement durable, sans compromettre la qualité ou le soutien.

La vaste expérience de MFP dans la gestion des stocks en fin de vie de Lenovo par l'entremise du programme Lenovo Value Recovery (LVR) en fait le partenaire idéal pour tenir la promesse du programme LCR. Avec plus de 300 000 pièces en stock et des capacités d'expédition le jour même, MFP assure la livraison rapide de systèmes configurés sur commande et offre un soutien spécialisé.

Disponibilité

Les produits Lenovo Certified Refurbished sont disponibles immédiatement auprès de MFP Technology Services. Les clients peuvent parcourir l'inventaire, demander des devis et en savoir plus à l'adresse http://www.mfptech.com/lenovo-certified.

