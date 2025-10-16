Nouvelles fournies parMFP Technology Services
16 oct, 2025, 10:15 ET
SHELTON, Connecticut, 16 octobre 2025 /CNW/ - MFP Technology Services, un partenaire stratégique de longue date de l'Infrastructure Solutions Group (ISG) de Lenovo, est fier d'annoncer le lancement du programme Lenovo Certified Refurbished (LCR). Cette initiative marque une expansion importante de l'engagement de Lenovo en faveur de la durabilité, du rendement et de la valeur dans le domaine des centres de données.
Grâce à ce programme, MFP devient distributeur autorisé de serveurs reconditionnés Lenovo Certified Refurbished -- offrant ainsi des solutions de niveau entreprise soutenues par la garantie originale de Lenovo.
« Chez Lenovo, nous sommes déterminés à mettre au point une technologie plus intelligente qui offre à la fois du rendement et de la durabilité, a déclaré James Loh, chef de l'exploitation, Lenovo Infrastructure Solutions Group. MFP est un partenaire de longue date en matière de développement durable, et ensemble, nous sommes fiers d'offrir aux clients la technologie certifiée Lenovo, avec la qualité, la fiabilité et le soutien complet en matière de garantie qu'ils attendent de notre marque. »
« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Lenovo et de commercialiser des solutions reconditionnées certifiées, a déclaré Steve Nickel, président de MFP Technology Services. Ce programme offre le rendement et la fiabilité auxquels nos clients s'attendent, tout en soutenant nos objectifs en matière d'économie circulaire. Nous sommes fiers de nous associer de nouveau à Lenovo dans le cadre de cette importante initiative de développement durable. »
Faits saillants du programme
Pourquoi c'est important
Le programme LCR répond à la demande croissante de solutions informatiques rentables et durables. Il offre une solution de rechange fiable aux organisations qui ont besoin d'une technologie N-1 ou plus ancienne, qui sont soucieuses de leur budget ou qui veulent soutenir des initiatives de développement durable, sans compromettre la qualité ou le soutien.
La vaste expérience de MFP dans la gestion des stocks en fin de vie de Lenovo par l'entremise du programme Lenovo Value Recovery (LVR) en fait le partenaire idéal pour tenir la promesse du programme LCR. Avec plus de 300 000 pièces en stock et des capacités d'expédition le jour même, MFP assure la livraison rapide de systèmes configurés sur commande et offre un soutien spécialisé.
Disponibilité
Les produits Lenovo Certified Refurbished sont disponibles immédiatement auprès de MFP Technology Services. Les clients peuvent parcourir l'inventaire, demander des devis et en savoir plus à l'adresse http://www.mfptech.com/lenovo-certified.
