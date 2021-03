MIAMI, 1er mars 2021 /CNW/ -- Lennar Corporation (NYSE : LEN et LEN.B), le plus grand constructeur d'habitations à l'échelle nationale, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est classée au premier rang des constructeurs d'habitations les plus admirés sur la liste des entreprises les plus admirées au monde en 2021 publiée par le magazine FORTUNE.

« Nous sommes honorés d'être classés au premier rang mondial des constructeurs d'habitations sur la liste des entreprises les plus admirées au monde de FORTUNE, ce qui, à notre avis, reflète l'excellence de notre plateforme d'exploitation et de la grande portée de notre stratégie technologique, a déclaré Stuart Miller, président du conseil d'administration de Lennar. Cette reconnaissance témoigne des efforts extraordinaires et du dévouement de tous les associés de Lennar pour livrer des logements de qualité exceptionnelle tout en offrant une excellente expérience client et en créant de la valeur pour nos actionnaires. Nous sommes fiers de soutenir un milieu où les associés et les partenaires commerciaux peuvent prospérer et avoir le pouvoir de redonner aux collectivités dans lesquelles nous bâtissons. »

Le sondage annuel, mené par FORTUNE et Korn Ferry, une société internationale d'experts-conseils en organisation, est envoyé à des hauts dirigeants, des administrateurs et des analystes financiers afin de repérer les entreprises qui jouissent de la meilleure réputation au sein de leur secteur et dans l'ensemble des secteurs.

La liste des entreprises les plus admirées au monde de FORTUNE est la fiche de rendement qui fait autorité quant à la réputation des entreprises. Depuis 1997, Korn Ferry collabore chaque année avec FORTUNE pour repérer, sélectionner et classer les entreprises les plus admirées au monde et découvrir les pratiques commerciales qui font que ces entreprises sont très respectées par leurs pairs. La réputation et le rendement des entreprises sont mesurés selon neuf critères principaux : innovation, gestion du capital humain, utilisation des actifs de l'entreprise, responsabilité sociale, qualité de la gestion, solidité financière, investissement à long terme, qualité des produits et des services et compétitivité à l'échelle mondiale.

La liste des entreprises les plus admirées au monde se trouve sur le site Web de FORTUNE. Pour plus d'informations sur le mode de classement, veuillez vous reporter à la méthodologie complète sur le site Web de Korn Ferry

À propos de Lennar

Fondée en 1954, Lennar Corporation est l'un des principaux constructeurs d'habitations de qualité pour toutes les générations à l'échelle nationale. Lennar construit des maisons abordables de qualité supérieure conçues pour les adultes actifs, principalement sous la marque Lennar. Le segment des services financiers de Lennar fournit des services de financement hypothécaire, de transfert de titres de propriété et de conclusion de contrat de vente principalement aux acheteurs de maisons de Lennar et, par l'intermédiaire de LMF Commercial, elle accorde des prêts hypothécaires garantis principalement par des biens immobiliers commerciaux partout aux États-Unis. Dans son segment multifamilial, Lennar crée des immeubles locatifs de grande qualité à l'échelle nationale. LENX est le moteur des investissements technologiques, novateurs et stratégiques de Lennar. Pour en savoir plus sur Lennar, veuillez visiter le www.lennar.com .

À propos de Korn Ferry

Korn Ferry est une société internationale d'experts-conseils en organisation. Nous collaborons avec nos clients pour concevoir des structures, des fonctions et des responsabilités organisationnelles optimales. Nous les aidons à embaucher les bonnes personnes et nous les conseillons sur la façon de récompenser et de motiver leur personnel tout en formant des professionnels qui cheminent dans leur carrière et la font progresser.

À propos de FORTUNE

FORTUNE est un leader mondial du journalisme d'affaires reconnu pour son libre accès incomparable auprès des dirigeants et des décideurs des secteurs d'activité. Fondé en 1930, le magazine FORTUNE a un tirage de plus d'un million d'exemplaires dans le monde et un lectorat de près de cinq millions de personnes. Il s'agit de la seule marque ayant des éditions en Europe et en Asie, y compris une édition en langue chinoise. FORTUNE compte quelques-unes des franchises commerciales les plus solides, notamment : FORTUNE 500, Best Companies, World's Most Admired Companies, Fastest Growing Companies et Most Powerful Women. La division des conférences de FORTUNE étend la mission de la marque à des activités en direct, en organisant une foule de conférences annuelles pour les hauts dirigeants, y compris le Forum mondial FORTUNE et le Sommet des femmes les plus influentes. Le site en ligne de FORTUNE est fortune.com, le plus grand site Web spécialisé dans les affaires et les finances au monde.

