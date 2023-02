La dernière étape de l'expérience de prêt hypothécaire numérique de bout en bout de Lendesk permet d'économiser du temps et ajoute un niveau de sécurité pour les courtiers et prêteurs hypothécaires canadiens

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Lendesk Technologies , le principal fournisseur de technologies financières pour les professionnels du secteur hypothécaire au Canada, et une partie de Rocket Companies (NYSE : RKT), a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Intellifi, un fournisseur de solutions de prêts numériques de bout en bout, et Strive, un prêteur hypothécaire résidentiel de confiance approuvé par la SCHL. Grâce à cette collaboration unique en son genre, Lendesk simplifiera l'expérience de prêt des professionnels du secteur hypothécaire au Canada, comme les courtiers et les prêteurs.

Appuyés par cette nouvelle technologie, les courtiers hypothécaires peuvent maintenant soumettre les documents de leurs clients directement sur la plateforme hypothécaire numérique de Lendesk, Finmo, à des prêteurs partenaires par l'intermédiaire d'Intellifi. Cette solution novatrice et sécuritaire aidera à simplifier le processus fragmenté et désuet utilisé par presque tous les prêteurs canadiens, en offrant un délai de traitement plus rapide aux courtiers et à leurs clients. Strive, qui est bien connu pour son ingéniosité, sera le premier prêteur de Lendesk à adopter la nouvelle méthode simplifiée.

« Finmo est un chef de file de l'industrie en gestion de documents de clients depuis la création de Smart Documents, a déclaré Carter Zimmerman, président de Lendesk. L'ajout de ce document unifié et automatisé aux prêteurs aide les courtiers à transférer les dossiers au souscripteur de façon sécuritaire et efficace, ce qui facilite et simplifie le processus tout en réduisant considérablement le risque de fraude. »

Jusqu'à maintenant, les courtiers hypothécaires canadiens n'avaient accès à aucun moyen efficace pour soumettre le document d'un demandeur aux prêteurs. Ils devaient donc s'appuyer sur la collecte manuelle des documents et l'envoi par courriel non crypté. Grâce à cette collaboration, les courtiers bénéficieront d'un processus plus sécuritaire et plus rapide pour soumettre les documents de prêt hypothécaire de leurs clients. L'automatisation leur permettra ainsi de gagner du temps. Cette technologie permet aux courtiers de continuer d'offrir une expérience numérique sécurisée à leurs clients tout en ajoutant un niveau de protection lors de l'envoi de fichiers sensibles.

« Chez Intellifi, nous innovons et investissons constamment dans notre plateforme pour l'adapter à un secteur du prêt numérique en constante évolution, a déclaré Derek Cook, vice-président et directeur général des technologies résidentielles chez Intellifi. Il s'agit d'un autre exemple de collaboration étroite avec nos partenaires pour aider à élaborer et à mettre en œuvre des solutions numériques de prochaine génération visant à améliorer l'expérience des clients et des souscripteurs. »

Les prêteurs qui font partie du réseau de Lendesk ont maintenant accès à la transparence et à la simplification associées à la catégorisation automatisée des documents qui permet d'accélérer l'approbation du financement. Grâce à cette technologie, les prêteurs peuvent identifier la personne qui a téléversé le fichier de documents, éliminant ainsi la nécessité d'un traitement manuel pour identifier la source des soumissions.

« Depuis sa création, Strive s'est engagé à créer des solutions visant à simplifier le processus de prêt hypothécaire pour les courtiers et leurs clients, a déclaré Marty Frenette, président et chef de la direction de Strive. Non seulement ces solutions améliorent l'expérience finale, mais elles nous procurent aussi d'importants avantages en matière d'efficacité en tant que prêteur. Notre collaboration avec Lendesk et Intellifi dans le cadre de la soumission de documents directs est fondée sur un engagement mutuel envers cette mission. »

En 2023, Lendesk élargira la portée de la soumission automatisée des documents de prêt; elle sera offerte à tout prêteur partenaire souhaitant participer.

Les prêteurs qui souhaitent participer à la prochaine phase d'intégration doivent communiquer avec Intellifi à [email protected] ou avec Lendesk à [email protected] .

À propos de Lendesk

Lendesk est une entreprise technologique canadienne qui modernise le secteur hypothécaire pour les professionnels et les prêteurs. Lendesk offre les solutions Finmo, Lender Spotlight, Gateway et Enterprise qui sont utilisées par plus de 10 000 courtiers hypothécaires. Des intégrations sécurisées avec d'autres fournisseurs de l'industrie améliorent l'expérience des utilisateurs, tandis que des mesures de sécurité robustes de niveau bancaire procurent la tranquillité d'esprit. Lendesk a été fondé en 2014 par l'ancien courtier hypothécaire Alex Conconi de Conconi Growth Partners.

Avec des employés partout au Canada, l'équipe de Lendesk est composée de développeurs de logiciels, de concepteurs d'applications et d'experts en sécurité en ligne de calibre mondial. Lendesk fait l'objet d'une vérification SOC 2 chaque année par KPMG.

Pour de plus amples renseignements et des nouvelles relatives à l'entreprise, visitez Lendesk.com .

À propos d'Intellifi

Intellifi Corporation est une filiale en propriété exclusive de CMLS Financial Solutions Inc. L'entreprise fournit aux prêteurs hypothécaires canadiens des logiciels et des services commerciaux et résidentiels de premier plan. Forts de plus de 20 ans d'expérience, nous sommes le meilleur fournisseur de services de l'industrie et nous offrons l'expérience numérique de bout en bout la plus avancée sur le marché. Nous sommes expérimentés, novateurs et ouverts à la création conjointe de solutions qui donnent les meilleurs résultats pour nos partenaires. Nous offrons des solutions de prêt simplifiées.

À propos de Strive

Fondé en 2020 et présent dans la plupart des provinces, Strive est un prêteur hypothécaire résidentiel primé composé des meilleurs talents de l'industrie et d'une équipe de direction innovante appuyée par des décennies d'expérience. Son objectif ultime est d'offrir des produits de pointe et des services exceptionnels aux courtiers hypothécaires canadiens et à leurs clients, et de toujours dépasser les attentes dans le cadre de sa mission qui est d'offrir « une expérience de prêt améliorée ».

