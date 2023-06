Une offre de financement qui rendra plus accessibles les soins dentaires à des millions de Canadiens.

TORONTO, le 12 juin 2023 /CNW/ - LendCare Capital Inc., une société canadienne, chef de file dans le domaine du financement et de la technologie et une filiale à part entière de goeasy Ltd., a annoncé un nouveau partenariat avec 123Dentiste, l'une des plus importantes organisations de services dentaires au Canada.

Ce partenariat positionne LendCare comme le partenaire de financement privilégié de 123Dentiste, un réseau national de cliniques dentaires qui fournissent une large gamme de soins dentaires à plus de 800 000 patients canadiens et reçoivent plus de 2,5 millions de visites de patients par an. En s'associant au réseau, LendCare consolide son rôle grandissant en tant que nouveau prêteur dans le secteur des soins de santé au Canada.

Le financement de LendCare permettra à un plus grand nombre de patients des cliniques 123Dentiste d'accéder à des services dentaires essentiels pour eux-mêmes et leurs familles. C'est d'autant plus important car un tiers des Canadiens n'ont pas accès à une assurance dentaire et une famille sur cinq renonce actuellement à une visite chez le dentiste parce qu'elle n'en a pas les moyens.

Le président de LendCare, Ali Metel, explique : « Notre plateforme de financement en ligne, FrontLine, permettra aux patients de soumettre des demandes de financement et d'obtenir des décisions en quelques secondes afin qu'ils puissent poursuivre leurs démarches en toute confiance; et elle permettra aux dentistes du réseau 123Dentiste de fournir des soins dentaires de haute qualité à un nombre grandissant de familles dans leur communauté. »

Ali Metel souligne également la synergie entre LendCare et 123Dentiste, puisque les deux entreprises travaillent à aider leurs partenaires à adopter une approche fondée sur « le patient d'abord », dans ce cas, en permettant aux patients de bénéficier d'une option de paiement rendant les soins dont ils ont besoin plus accessibles.

Aaron Lipton, chef de la croissance chez 123Dentiste, ajoute : « Depuis que le Dr Amin Shivji a ouvert sa première clinique en 1993, avant de lancer notre plateforme nationale en 2017, nous nous sommes toujours concentrés sur la création d'une communauté dentaire florissante axée sur la prestation de soins de qualité et amélioration de l'accès à des services dentaires de haute qualité. Nous considérons ce nouveau partenariat comme un moyen de poursuivre cette mission. »

Ce partenariat et cette option de financement des patients sont disponibles pour soutenir les besoins des patients dans plus de 425 cliniques 123Dentiste au Canada.

À propos de LendCare Capital

LendCare Capital Inc. est une filiale de goeasy Ltd. (TSX : GSY), qui a financé plus de 8,2 milliards de dollars de prêts à la consommation et servi plus de 1,2 million de Canadiens. LendCare est une société canadienne de financement et de technologie qui permet à plus de 5 000 entreprises d'accroître leurs revenus en offrant du financement au point de vente pour l'ensemble des niveaux de crédit. Depuis plus d'une décennie, LendCare ouvre la voie en matière de solutions de financement rapides, fiables et abordables allant des véhicules récréatifs, automobiles, réparations et rénovations résidentielles jusqu'aux soins de santé. FrontLineMD est une marque déposée de LendCare Capital Inc.

À propos de 123Dentiste

123Dentist est l'une des plus importantes organisations de services dentaires au Canada. D'une seule clinique à Vancouver, détenue par le PDG, le Dr Amin Shivji, et deux partenaires, elle est passée à plus de 425 cliniques assistées et plus de 5 000 membres d'équipe et plus de 2,5 millions de visites de patients par an. En 2022, 123Dentiste a fusionné avec Altima Dental et le Groupe Lapointe pour créer l'un des plus grands et des plus anciens réseaux de cabinets dentaires au Canada123Dentiste a été fondée sur deux principes clés : accorder la priorité absolue aux patients et reconnaître que les dentistes et les membres de l'équipe-clinique sont les acteurs les plus importants de la satisfaction des patients. 123Dentiste se donne comme mission d'être l'organisation de choix dont tous les dentistes et professionnels du domaine dentaire du Canada souhaitent faire partie.123Dentiste propose divers modèles de partenariat pour répondre aux besoins uniques de chaque dentiste, y compris la possibilité de conserver une participation dans la clinique. Ce modèle unique permet aux dentistes de se concentrer sur la prestation de soins de haute qualité aux patients, tandis qu'une équipe chevronnée fournit une vaste gamme de services de soutien à la pratique dentaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : 123dentist.com

