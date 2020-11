TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - LendCare Capital, principal acteur en matière de financement à la consommation et technologie, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une nouvelle facilité de financement de 85 millions de dollars (CAD) auprès d'une grande société internationale de services financiers. Cette nouvelle facilité sera en plus de les facilités de financement de premier rang et les facilités de crédit supplémentaires actuelles de la société, fournissant à LendCare une capacité de financement totale de plus de 600 millions de dollars (CAD) pour soutenir son portefeuille existant et les octrois de prêts prévus au cours des 12 prochains mois.

« Nous nous félicitons de cette nouvelle relation stratégique de prêt à notre groupe actuel et diversifié de prêteurs. » Grâce à cette augmentation de la capacité de financement, ainsi qu'à FrontLine, notre technologie exclusive de financement en ligne, nous sommes bien placés pour atteindre nos objectifs pour l'année prochaine », a déclaré Ali Metel, PDG, LendCare Capital.

Plus tôt cette année, la société a lancé sa technologie de financement en ligne exclusive, FrontLine, qui permet de prendre des décisions de crédit instantanées et d'accéder aux demandes de prêt à l'aide de plusieurs appareils, renforçant ainsi la position de LendCare en tant que chef de file sectoriel dans le domaine du financement sur le point de vente dans tout l'éventail des crédits. FrontLine est une technologie seul, intégrée avec un seul prêteur pour répondre aux besoins de financement, allant des prêts préférentiels à toutes les catégories de prêts non préférentiels.

À propos de LendCare Capital

LendCare est une société canadienne de financement et de technologie qui permet à plus de 6 000 entreprises d'accroître leurs revenus en offrant du financement au point de vente pour l'ensemble des niveaux de crédit. Depuis plus d'une décennie, LendCare ouvre la voie en matière de solutions de financement rapides, fiables et abordables allant des véhicules récréatifs, automobiles, réparations et rénovations résidentielles jusqu'aux soins de santé, couvrant des demandes de prêt d'une valeur supérieure à 5 milliards de $CAD à ce jour. Grâce à son équipe de spécialistes et à ses solides partenariats avec les marchands, les grands concessionnaires ainsi que les courtiers, LendCare permet aux clients de concilier cote de crédit et mode de vie idéal.

