LendCare annonce un nouvel investissement pour soutenir une croissance sans précédent

TORONTO, le 28 janv. 2020 /CNW/ - LendCare Capital, principal acteur en matière de financement à la consommation et technologie, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle entente de financement d'une valeur de 100 millions de dollars CAD provenant d'un des leaders en gestion d'actifs institutionnels. Cet investissement vient s'ajouter à l'actuel investissement principal de 250 millions de $CAD. Grace aux relations déjà existantes avec nos partenaires, ce nouvel investissement porte la capacité de financement totale de LendCare à 450 millions de $ CAD.

« Nous restons concentrés sur notre objectif qui est d'être le premier prêteur au lieu de vente pour l'ensemble des niveaux de crédit pour tous les Canadiens, dans l'ensemble des provinces et territoires, pour tout achat qu'ils pourraient envisager. Nous sommes heureux d'ajouter une relation à notre groupe actuel de partenaires de financement stratégique permettant de nous aider à réaliser cet objectif, a déclaré Ali Metel, chef de la direction, LendCare Capital. L'année 2019 a été une année record pour nous, le point culminant d'une longue suite de solides constitutions de dossiers de prêt et de croissance du portefeuille. Grâce à notre structure de financement diversifiée et évolutive, ainsi qu'à nos solutions technologiques novatrices et à notre service haute gamme, nous sommes bien placés pour poursuivre sur notre dynamique favorable en 2020 ainsi que les années suivantes. »

Cette récente entente confirme le succès des initiatives stratégiques prises par LendCare dans ses relations avec les marchands, ses partenariats avec les manufacturiers, ainsi que la poursuite de son expansion dans le financement de véhicules récréatifs, d'automobiles, de ventes au détail, de réparations et rénovations résidentielles ainsi que de soins de santé.

À propos de LendCare Capital

LendCare est une société canadienne de financement et de technologie qui permet à plus de 6 000 entreprises d'accroître leurs revenus en offrant du financement au point de vente pour l'ensemble des niveaux de crédit. Depuis plus d'une décennie, LendCare ouvre la voie en matière de solutions de financement rapides, fiables et abordables allant des véhicules récréatifs, automobiles, réparations et rénovations résidentielles jusqu'au soins de santé, couvrant demandes de prêt d'une valeur supérieure à 4 milliards de $CAD à ce jour. Grâce à son équipe de spécialistes et à ses solides partenariats avec les marchands, les grands concessionnaires ainsi que les courtiers, LendCare permet aux clients de concilier cote de crédit et mode de vie idéal.

SOURCE LendCare

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Jackie Bain, chef du marketing, [email protected], 1 866 291-4045, poste 1801

Liens connexes

https://www.lendcare.ca