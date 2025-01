L'expérimentation contribue à renforcer la confiance en soi, mais seulement la moitié des élèves ont accès à ces expériences dans les cours de sciences, selon un nouveau rapport de LEGO® Education. LEGO® Education Science vise à changer cette situation.

BILLUND, Denmark, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, LEGO® Education a annoncé sa nouvelle solution d'apprentissage, LEGO® Education Science, destinée à aider les éducateurs à faire bénéficier un plus grand nombre d'élèves de l'apprentissage pratique des sciences. Conçue pour stimuler l'engagement, LEGO Education Science propose plus de 120 leçons scientifiques attrayantes et conformes au programme scolaire, ainsi que des présentations de classe prêtes à l'emploi qui donnent vie à la science pour les enseignants et les élèves (de la maternelle au 1er cycle du secondaire, ou pour les élèves âgés de 5 à 11 ans et plus).

Avoir une pensée critique et comprendre les concepts et stratégies scientifiques sont de plus en plus nécessaires pour l'avenir. Pourtant, le Rapport sur l'état de l'engagement en classe : Édition sciences, une enquête commandée par LEGO Education, a révélé que 45 % des élèves ayant cité les sciences comme l'une de leurs matières « les moins aimées » les décrivaient comme « trop difficiles », et 37 % estimaient qu'ils étaient « mauvais dans ce domaine ». Notamment, 58 % de ces élèves étaient des filles, ce qui met en évidence le fossé qui persiste dans le domaine des STIM.

Ces résultats soulignent la nécessité de repenser les cours de sciences pour qu'ils soient plus inclusifs pour les élèves et les enseignants. Outre la compréhension des concepts scientifiques, l'apprentissage des sciences joue également un rôle crucial dans le développement de compétences telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la collaboration et la créativité. Chaque élève mérite de réussir en sciences et, en collaboration avec les enseignants, LEGO Education veut faire de cet objectif une réalité.

« La science nous apprend à poser des questions curieuses pour comprendre le monde qui nous entoure », a déclaré Victor Saeijs, président de LEGO Education. « Si les élèves pensent qu'ils ne sont pas doués pour ce sujet ou l'évitent, nous risquons de perdre toute une génération d'innovateurs. Nous partageons votre engagement, en tant qu'enseignants, à stimuler et à engager les élèves grâce à un enseignement scientifique de haute qualité. »

Avec LEGO Education Science, les enseignants disposent de tout ce dont ils ont besoin pour engager instantanément les élèves dans des phénomènes scientifiques et susciter leur créativité et la résolution de problèmes grâce à l'expérimentation. Les leçons sont liées à la progression des apprentissages du Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) pour s'intégrer facilement dans la salle de classe.

Chaque leçon commence par une grande question afin d'éveiller la curiosité et encourager la recherche, tout en reliant les principes scientifiques au monde réel pour une compréhension plus approfondie. Les élèves exploreront plusieurs pistes de solution, poseront des questions clés et travailleront avec leurs camarades. Les ensembles sont conçus pour être utilisés par 2 à 4 élèves, chacun jouant un rôle actif dans la leçon. Ce système offre une excellente différenciation des apprentissages et permet de développer les compétences en matière de collaboration et de communication.

« J'ai adoré voir l'enthousiasme et la créativité de mes élèves s'épanouir », a déclaré Jill Snodgrass, professeur de mathématiques et de sciences en quatrième année à l'école primaire Kernan Trail, en Floride (États-Unis), qui a testé la nouvelle solution avec sa classe. « Le fait de construire avec les briques LEGO aide à consolider leur compréhension en reliant des concepts abstraits à des résultats tangibles. Ils étaient tellement heureux de voir leur construction terminée pour la leçon, en particulier lorsque le serpent à sonnettes a utilisé sa queue pour éloigner les prédateurs. Leur collaboration et l'expression de leur joie ont vraiment été les points forts de la journée. »

L'expérimentation rend l'apprentissage plus accessible à tous les élèves, mais seulement 55 % des élèves dans le monde bénéficient de ces expériences dans les cours de sciences, selon le rapport. La solution LEGO Education Science permet aux élèves de faire des découvertes passionnantes, donne aux enseignants les moyens d'agir et engage l'ensemble de la classe grâce à des leçons pratiques et collaboratives. Plus de 3 000 élèves dans plus de 100 classes ont testé la nouvelle solution d'apprentissage tout au long de son développement.

« L'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire en tant qu'enseignants est d'inculquer à nos élèves un amour de l'apprentissage qui durera toute leur vie », a déclaré Andrew Sliwinski, responsable de l'expérience produit chez LEGO Education. « LEGO Education Science aide les éducateurs du monde entier à donner vie au programme scientifique d'une nouvelle manière grâce à des leçons prêtes à l'emploi et à des briques et du matériel LEGO réutilisables et de haute qualité. J'ai hâte de voir ces expériences d'apprentissage entre les mains des élèves. »

La disponibilité du produit LEGO Education Science commencera en août 2025. Pour en savoir plus, visitez le site : LEGOeducation.com/science.

À propos de LEGO Education Science

Comprend plus de 120 leçons, du matériel pour les enseignants et des briques et du matériel LEGO soigneusement sélectionnés pour permettre de nombreuses expérimentations.

Fournit toue le matériel nécessaire au démarrage, les leçons, les liens avec le programme, les notes d'animation et des présentations de classe prêtes à l'emploi par le biais du portail des enseignants en ligne.

Offre la possibilité aux enseignants de sélectionner les leçons en fonction des niveaux scolaires (environ 40 leçons par ensemble) ou de la manière qui répond le mieux à leurs besoins en matière de programmes d'études.

Convient à une utilisation par 2 à 4 élèves par ensemble afin d'accroître la collaboration et l'engagement.

Disponible en trois ensembles par niveau scolaire. Veuillez contacter votre revendeur agréé LEGO Education pour connaître les prix et la disponibilité. Ensemble LEGO Education Science maternelle, 1er cycle du primaire 277 briques LEGO 1 moteur double Câble de chargement USB Instructions de construction Ensemble LEGO Education Science 2e et 3e cycle du primaire 335 briques LEGO 1 moteur double 1 manette 2 cartes de connexion Câble de chargement USB Instructions de construction Ensemble LEGO Education Science 1er cycle du secondaire 424 briques LEGO 1 moteur simple 1 moteur double 1 manette 1 capteur de couleurs 3 cartes de connexion Câble de chargement USB Instructions de construction



À propos du Rapport sur l'état de l'engagement en classe : Édition sciences

Une enquête mondiale menée par LEGO Education auprès de plus de 6 000 professeurs M-8, parents, élèves et administrateurs de l'éducation aux États-Unis. Les marchés comprenaient l'Australie, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Taille totale de l'échantillon : 6 650 personnes, dont 2 400 enseignants, 2 000 parents, 2 000 élèves (âgés de 5 à 14 ans) et 250 administrateurs de l'éducation aux États-Unis. Le travail sur le terrain s'est déroulé du 15 mai 2024 au 15 juin 2024.

Téléchargez le rapport ici (en anglais). Les principales conclusions sont les suivantes :

Seulement un tiers (37 %) des parents et la moitié (52 %) des enseignants de sciences interrogés dans le monde pensent que les élèves s'intéressent aux sciences.

La majorité des enseignants de sciences (73 %) ne se sentent pas en mesure d'intéresser les élèves aux sciences.

La plupart des enseignants de sciences et des parents interrogés pensent que l'enseignement des sciences cultive la curiosité, la pensée critique et la résolution de problèmes, qui sont des compétences essentielles dans la salle de classe comme dans la vie de tous les jours.

Les élèves qui ont accès à l'expérimentation scientifique sont 1,5 fois plus susceptibles d'être confiants dans l'apprentissage des sciences que ceux qui n'y ont pas accès.

Trois professeurs de sciences sur quatre qui intègrent l'expérimentation reconnaissent que cette pratique favorise l'obtention de meilleurs résultats aux tests et de meilleures notes.

À propos de LEGO Education

L'équipe de LEGO Education s'engage à fournir aux enseignants et aux élèves les expériences d'apprentissage les plus stimulantes et les plus agréables que la salle de classe ait jamais connues. Partie intégrante du groupe LEGO, notre équipe d'éducateurs et d'innovateurs construit depuis 45 ans des expériences d'apprentissage de la maternelle au secondaire basées sur la brique LEGO, notre méthodologie d'apprentissage par le jeu et des résultats d'apprentissage axés sur le programme scolaire. Ensemble, nous pouvons doter chaque élève des connaissances et des compétences dont il a besoin pour réussir et lui donner les moyens de construire un monde encore meilleur.

LEGO and the LEGO logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. All rights reserved.

