Léger dévoile le palmarès des professions et métiers les plus heureux au Québec

MONTRÉAL, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - La firme Léger dévoile le tout premier Indice de bonheur Léger au travail (IBL-T) dans le magazine L'actualité du 9 août 2019.

Réalisé auprès de 17 393 travailleurs québécois, ce sondage de l'IBL-T permet d'établir le palmarès des 70 professions et métiers les plus heureux du Québec et de mieux comprendre les facteurs générant le bonheur au travail.

L'IBL-T global moyen québécois se situe à 72,64, mais varie de façon importante en fonction de la profession ou du métier, et du secteur d'activité.

Voici les principaux constats de l'étude :

Les champions du bonheur sont les dentistes, les médecins, les coiffeurs, les courtiers immobiliers et les directeurs qui occupent les cinq premières positions de ce palmarès;

À l'inverse, les chauffeurs, les caissiers, les ouvriers non spécialisés, les électriciens et les agents des services correctionnels ont tous un IBL-T inférieur à 60;

La réalisation de soi, les relations de travail et la reconnaissance sont les facteurs qui engendrent davantage le bonheur que la responsabilisation, la rémunération et le sentiment d'appartenance;

Le salaire ne fait pas automatiquement le bonheur;

Les professions libérales ont généralement des indices plus élevés, alors que ceux qui œuvrent dans les secteurs de la restauration et de la sécurité ont des indices plus faibles;

L'Indice IBL-T grimpe en fonction de l'âge, passant de 70 chez les plus jeunes à 80 chez les plus âgés.

« Les données de ce palmarès des professions confirment une fois de plus l'étroite corrélation entre le bonheur au travail (IBL-T) et le bonheur personnel (IBL). Lorsque le premier indicateur baisse, le second suit systématiquement », a annoncé Pierre Côté, fondateur de l'IBL et directeur de recherche chez Léger.

« Nous avons créé cet indice pour permettre à tous les travailleurs de mesurer eux-mêmes leur niveau de bonheur et de se comparer avec ceux qui exercent le même métier. Vous pouvez vous rendre sur notre site de l'Indice de bonheur pour répondre aux 15 questions du sondage », a ajouté Monsieur Jean-Marc Léger, président de Léger.

Consultez le palmarès complet des professions en cliquant ici.

Calculez votre Indice de bonheur au travail en cliquant ici.

Léger

Léger est la plus grande firme de sondage, recherche marketing et analytiques à propriété canadienne avec plus de 400 employés répartis dans ses six bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec des clients prestigieux comme JJVC, Scientific Games, L'Oréal, Staples, Nebraska Furniture, 7-eleven, Banque Nationale, RBC, SNC-Lavallin, Sephora, Alcon, Eli Lilly, Merck, Novartis, Pfizer, Quebecor, Rotary et Uber. Pour plus d'information : leger360.com

Indice de bonheur Léger

L'IBL, c'est une façon nouvelle d'évaluer qualitativement et quantitativement l'état d'esprit général des populations et de les comparer entre elles. Existant depuis 2006, l'IBL évalue l'impression et la perception que les gens ont de leur propre état. L'Indice de bonheur se décline également dans l'Indice de l'humeur et l'Indice de bonheur au travail. Pour plus d'information : indicedebonheur.com

