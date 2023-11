LEFOL : L'Art de la bière prend vie dans un nouveau sanctuaire

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Nous sommes enchantés de vous convier avec enthousiasme au lancement de LEFOL, un atelier d'assemblage de bières artisanales situé au 700, rue J.-E. Cauchon à Québec, le 15 novembre 2023 à 16 h.

Nos créations singulières reposent sur l'emploi astucieux de levures sauvages, véritables alchimistes de la transformation de nos bières. Ces micro-organismes donnent à nos produits une signature distinctive en ajoutant des nuances complexes et inattendues aux profils aromatiques. En symbiose avec nos barriques de vieillissement, les levures œuvrent lentement, mais avec une précision fascinante, remodelant les caractéristiques initiales des bières en une symphonie gustative profonde et évolutive. Leur contribution, associée à l'expertise et à la créativité de nos brasseurs, joue un rôle fondamental dans l'identité de chaque bière Lefol.

Chaque brassin voit ses saveurs fusionner avec celles qui sont issues des barriques, pour mettre en valeur les particularités de chaque style de bière. Notre passion pour la maturation en barriques soigneusement sélectionnées, imprégnées par la maturation de divers cépages de vin, nous permet d'explorer les nuances qui se développent. Ainsi, nos produits gagnent en profondeur et en complexité, héritant des riches arômes du vin.

Forts de notre partenariat avec le brasseur en chef d'Emporium Microbrasserie, également associé chez LEFOL, l'expérience, la curiosité et l'habileté de nos brasseurs sont au cœur de chaque création. Leur expertise se concrétise dans la création de bouteilles exceptionnelles. La durée de maturation est calibrée avec précaution pour garantir une qualité sans faille. Nos bières peuvent être appréciées dès l'achat, mais peuvent aussi mûrir en cave pour révéler de nouvelles dimensions aromatiques au fil du temps.

Disponibles en très petites quantités, nos bières vivantes seront disponibles chez certains détaillants et restaurants sélectionnés.

Nous vous convions cordialement à nous rejoindre pour le lancement de Lefol. Plongez dans notre approche singulière de la création de bières artisanales et explorez l'univers raffiné de l'assemblage et de la maturation.

À propos de LEFOL: Axé sur la maturation en barriques et l'assemblage minutieux, notre atelier de création de bières artisanales met en valeur l'expérience et la curiosité de nos brasseurs afin d'offrir des produits d'exception. L'utilisation de levures sauvages et notre collaboration avec un brasseur renommé reflètent notre dévouement envers l'exploration continue des saveurs brassicoles.

SOURCE LEFOL

Renseignements: Éléonore Mainguy, 581 995-7974, [email protected]