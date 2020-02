Leesa Hodgson, nouvelle directrice générale de Développement économique Saint-Laurent (DESTL)!

Jean-Marc Laniel, président du conseil d'administration de DESTL

« Nul doute que les liens que Madame Leesa Hodgson a récemment développés avec le secteur manufacturier et l'industrie 4.0. seront très utiles pour renforcer le virage pris par Saint-Laurent vers ces nouvelles technologies, notamment à travers le futur Complexe d'innovation industrielle ou encore à travers le projet de Quartier intelligent du manufacturier innovant. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne chance dans ce nouveau défi! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants

Leesa Hodgson a acquis une solide expérience de près de 30 ans en développement d'organismes et de plans d'affaires.

Elle a une très bonne connaissance des entreprises de la région qu'elle a notamment approfondie pendant ses 8 dernières années en tant que directrice de la formation continue et aux entreprises au Cégep du Vieux-Montréal. Son excellent travail à ce poste a d'ailleurs permis à sa direction d'obtenir en 2013 le prix reconnaissance par la Société de formation et d'éducation continues (SOFEDUC).

Au cours de cette dernière expérience, elle a cultivé de nombreux liens avec les acteurs du secteur manufacturier et a développé des projets majeurs avec des entreprises du secteur, dont ABB et Bombardier Aéronautique. Au cours du même mandat, elle a mis en place un centre de recherche et de formation en robotique notamment sur l'usine 4.0.

Elle siège au Conseil du Patronat sur le comité adéquation formation/emploi et a siégé sur quantité de conseils d'administration. Elle a également été invitée à titre de conférencière lors de différents événements.

Originaire de l'ouest de Montréal, Leesa Hodgson est titulaire d'un baccalauréat en éducation de l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'un diplôme de deuxième cycle en pédagogie et gestion de la formation. Mme Hodgson occupera ses nouvelles fonctions à partir du lundi 24 février prochain.

À propos de Développement économique Saint-Laurent (DESTL)

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. Avec 4 540 entreprises et 109 085 emplois, l'arrondissement de Saint-Laurent est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise contribue au développement d'un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.

