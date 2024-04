QUÉBEC, le 30 avril 2024 /CNW/ - LeddarTech Holdings Inc. (« LeddarTech » ou la « Société ») (NASDAQ: LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS), de conduite autonome (systèmes AD) et de stationnement, annonce les résultats des votes de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 30 avril 2024. Les actionnaires ont voté sur diverses propositions et ont élu des administrateurs au conseil d'administration.

Faits saillants de l'assemblée

1. Élection des administrateurs : le groupe complet de huit administrateurs a été élu pour siéger jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires ou jusqu'à ce qu'un successeur soit élu ou nommé.

Candidat Votes pour % voix votées Votes contre % voix votées Frantz Saintellemy 23 750 091 99,92 % 18 864 0,08 % Charles Boulanger 23 684 010 99,64 % 84 945 0,36 % Derek Aberle 23 751 414 99,93 % 17 541 0,07 % Nick Stone 23 749 634 99,92 % 19 321 0,08 % Michelle M. Sterling 22 661 485 95,34 % 1 107 470 4,66 % Yann Delabrière 23 750 042 99,92 % 18 913 0,08 % Sylvie Veilleux 23 745 998 99,90 % 22 957 0,10 % Lizabeth Ardisana 23 744 718 99,90 % 24 237 0,10 %

2. Approbation de l'auditeur : la nomination de Richter LLP en tant qu'auditeurs de la Société a été approuvée, et le conseil d'administration de la Société a été autorisé à fixer la rémunération des auditeurs.

Votes pour % voix votées Abstentions % voix votées 24 399 690 99,77 % 56 493 0,23 %

3. Autres

3.1 L'émission de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 449 013 actions ordinaires de la Société à certains anciens et actuels administrateurs de LeddarTech Inc. (en tant que prédécesseur de la Société) a été approuvée et ratifiée.

Votes pour % voix votées Votes contre % voix votées 18 146 903 76,35 % 5 622 052 23,65 %

3.2 Une modification au règlement No. 1 visant à accorder au président un second vote ou « vote de départage » lors des réunions du conseil d'administration de la Société a été approuvée et ratifiée.

Votes pour % voix votées Votes contre % voix votées 21 472 893 90,34 % 2 296 062 9,66 %

Pour plus de détails sur chacun de ces points, veuillez vous référer à la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 18 mars 2024, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca/ et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/. Les résultats définitifs des votes sur tous les points soumis au vote lors de l'assemblée seront publiés dans la section Relations avec les investisseurs de LeddarTech.com et déposés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca/ et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'intelligence artificielle qui permettent le déploiement d'applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Les logiciels de classe automobile de LeddarTech appliquent des algorithmes d'intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l'environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé 160 demandes de brevets (dont 87 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l'entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Holdings Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 [email protected]

Site web, relations investisseurs : investors.LeddarTech.com

: investors.LeddarTech.com Contact, relations investisseurs : Kevin Hunt , ICR Inc. [email protected]

: , ICR Inc. Contact, médias financiers : Dan Brennan , ICR Inc. [email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Holdings Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

LeddarTech Holdings Inc. est une société publique cotée au NASDAQ sous le symbole « LDTC ».

SOURCE LeddarTech Inc.