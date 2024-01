QUEBEC CITY, le 25 janv. 2024 /CNW/ - LeddarTech® (NASDAQ: LDTC), une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'IA, innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS), de conduite autonome (systèmes AD) et de stationnement, est heureuse d'annoncer qu'elle organisera une conférence téléphonique et une diffusion en ligne sur la mise à jour des affaires et des investisseurs le 31 janvier 2024 à 8h00 a.m (heure normale de l'Est). Frantz Saintellemy, Président et chef de la direction ainsi que Chris Stewart, Chef de la direction financière, participeront à l'appel.

La conférence téléphonique sera accessible en composant le (646) 307-1963, et pour les appelants internationaux, le (800) 715-9871. L'ID de la conférence est 1293674. La conférence sera diffusée en direct du site internet de LeddarTech spécialement dédié aux relations avec les investisseurs, à l'adresse suivante : https://investors.leddartech.com. Une rediffusion sera également disponible sur cette même page internet.

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions logicielles complètes de fusion bas niveau de capteurs et de perception reposant sur l'intelligence artificielle qui permettent le déploiement d'applications ADAS, de conduite autonome (AD) et de stationnement. Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique des algorithmes d'intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l'environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et les fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite, de conduite autonome et de stationnement, l'entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 [email protected]

Site web, relations investisseurs : investors.LeddarTech.com

: investors.LeddarTech.com Contact, relations investisseurs : Kevin Hunt , ICR Inc. [email protected]

: , ICR Inc. Contact, médias financiers : Dan Brennan , ICR Inc. [email protected]

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.

LeddarTech Holdings Inc. est une société publique cotée au NASDAQ sous le symbole « LDTC ».

SOURCE LeddarTech Inc.