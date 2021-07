Léda Villeneuve, finaliste dans la région du Bas-Saint-Laurent au concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations « Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership et du sens entrepreneurial chez les jeunes agriculteurs. Nos finalistes incarnent toute la diversité et le dynamisme qui soutiennent l'agriculture d'aujourd'hui. C'est un privilège de découvrir leurs parcours pour contribuer à l'agriculture et à la vitalité des régions. Ils portent en eux les valeurs et les tendances fortes de la société actuelle, entre autres en matière de développement durable, de valorisation de l'environnement, d'économie circulaire, de création d'emplois. Je vous invite à aller découvrir leurs univers respectifs. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je félicite madame Léda Villeneuve, une entrepreneure d'excellence. À travers son dossier de candidature, elle a su faire valoir ses compétences comme agricultrice et comme gestionnaire. Elle a de plus démontré sa grande passion pour l'agriculture. Je suis très fier que notre organisation puisse mettre en lumière publiquement ses réalisations et ses efforts. C'est une marque de reconnaissance qui lui donnera davantage de détermination et de créativité pour continuer à relever ses défis. Sa réussite rejaillit également de façon positive sur tous les producteurs de la relève et tout le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire de notre région. »

M. Alain Proulx, directeur territorial à La Financière agricole du Québec

À propos de Léda Villeneuve

Ferme ViGo (production d'agneaux, acériculture et production d'œufs, Saint-Onésime-d'Ixworth)

Léda met en marché plus de 550 agneaux chaque année. Elle produit plus de 120 kg de viande de brebis par an et son érablière compte 720 entailles. Deux fois médaillée à l'Ordre national du mérite agricole, sa réussite se bâtit depuis 2008. Dans les dix premières années de ses activités, Léda double son revenu brut, qui devrait d'ailleurs être multiplié avec la nouvelle production d'œufs (un cheptel de 9 800 poules) qui s'ajoutera dès cet automne à la production d'agneaux et à son érablière. Son succès repose sur sa solide formation, ses connaissances de l'agriculture, aux centaines d'heures consacrées à son plan d'affaires et à la formation continue, qu'elle estime être un investissement. Ses partenaires sont également pour elle « une mine d'or d'information ». Engagée au sein de son village « pour inspirer, à [sa] manière, les jeunes à se lancer en agriculture », elle s'est donné une mission sociale auprès des écoliers en les faisant participer aux travaux. C'est « une armée de petits volontaires » qui répond à ses invitations! Cette mère de quatre enfants juge que ses trois secteurs de production assureront un bel avenir à son entreprise. Une boutique à la ferme pour mettre en valeur ses produits est aussi sur la table à dessin.

Liens connexes

Portrait des 10 finalistes - concours Tournez-vous vers l'excellence!

Page Facebook de la FADQ

Information :

Alain Proulx

Centre de services de Rivière-du-Loup

Téléphone : (418) 867-1264, poste 3800

SOURCE La Financière agricole du Québec

Liens connexes

http://www.fadq.qc.ca/