Le partenariat souligne un engagement commun en faveur de rues plus sûres, un accès élargi et le rôle croissant des vélos électriques dans le transport au quotidien.

PHOENIX et OTTAWA, ON, 6 avril 2026 /CNW/ - Lectric eBikes a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Vélo Canada Bikes, l'organisme national qui œuvre à rendre le vélo plus sûr et plus accessible partout au Canada. Cette collaboration reflète une conviction commune selon laquelle l'élargissement de l'accès aux vélos de toutes sortes est essentiel pour bâtir des collectivités plus connectées et durables.

Alors que de plus en plus de Canadiens se tournent vers le vélo pour se déplacer, pour les loisirs et pour la mobilité quotidienne, la nécessité d'une infrastructure plus sûre et d'une plus grande sensibilisation n'a jamais été aussi importante. Vélo Canada Bikes a été à l'avant-garde de ce mouvement en collaborant avec les gouvernements, les collectivités et les organismes partenaires pour faire progresser les politiques et les investissements en faveur du vélo.

« Au Canada, ça roule ! », a déclaré le cofondateur et chef de la direction de Lectric eBikes, Levi Conlow. « Le vélo électrique connaît un véritable engouement, car il s'agit d'un moyen pratique et quotidien de se déplacer, tout en prenant du plaisir. Vélo Canada Bikes contribue à inscrire cet engouement dans la durée. Nous sommes fiers de soutenir leur travail et de contribuer à un avenir tourné vers le vélo. »

Grâce à ce partenariat, Lectric eBikes soutiendra les efforts nationaux de Vélo Canada Bikes visant à améliorer la sécurité, à élargir l'accès et à renforcer le rôle du vélo électrique dans le réseau de transport élargi. La collaboration met également en lumière le rôle croissant des vélos électriques, qui réduisent les obstacles liés à la distance, au profil du terrain et à la condition physique tout en ouvrant le vélo au plus grand nombre.

« Pour créer un Canada plus favorable aux cyclistes, il faut une collaboration entre les secteurs, a déclaré Samuel Benoit, Directeur général de Vélo Canada Bikes. « Le soutien d'entreprises comme Lectric eBikes permet de faire avancer les politiques et les programmes qui font du vélo une option viable pour le plus grand nombre dans de nombreuses collectivités au Canada. »

Ensemble, Lectric eBikes et Vélo Canada Bikes soutiennent des initiatives qui :

Encouragent l'investissement dans des infrastructures cyclables sûres et connectées pour toutes les personnes, quels que soient leur âge et leurs aptitudes

Améliorent l'accès des Canadiens aux vélos électriques sûrs et fiables

Sensibilisent encore plus au vélo comme solution de transport au quotidien

Renforcent les partenariats entre les groupes de défense des intérêts, les gouvernements et le secteur

À propos de Lectric eBikes

Lectric eBikes est l'entreprise des vélos électriques les plus vendus en Amérique du Nord, avec plus de 650 000 unités écoulées en seulement six ans. L'entreprise est reconnue pour ses produits de qualité à des prix abordables. Ses modèles phares XPMC s'adressent à tout le monde, offrant toutes les caractéristiques de haute qualité d'un vélo électrique haut de gamme proposé à un prix défiant toute concurrence. Pour en savoir plus, consultez le site Web lectricebikes.com/en-ca.

À propos de Vélo Canada Bikes

Vélo Canada Bikes, fondée en 2012, est un organisme national sans but lucratif qui travaille à faire du Canada un pays favorable aux vélos. L'organisme est un porte-parole national et une instance de la promotion du vélo comme moyen de transport et de loisirs au quotidien. Pour plus d'informations, consultez le site Web velocanadabikes.org.

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SOURCE Lectric eBikes

CONTACT : Tim DeClaire, Directeur de la communication, Lectric eBikes, [email protected], +1 480-828-4862; Samuel Benoit, Directeur géénral, Vélo Canada Bikes, [email protected], +1 613-890-7855