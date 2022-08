Leçons post-pandémie pour les gestionnaires : la santé mentale des employés, l'importance d'une bonne stratégie de RH

VANCOUVER, BC, le 3 août 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 devrait servir d'avertissement pour les dirigeants d'entreprise canadiens : la santé mentale des employés est devenue une priorité absolue pour ceux qui recherchent un emploi. Selon une étude nationale réalisée par la plus importante organisation de ressources humaines au Canada, Conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), les futurs employés choisiront vraisemblablement des entreprises qui ont placé la santé mentale au cœur de leurs plans de ressources humaines.

Plus de quatre répondants sur cinq (85 %) estiment que les employeurs devraient mettre l'accent sur la mise en place de programmes de santé mentale en milieu de travail.

« Les résultats de cette étude indiquent que les employés sont beaucoup plus conscients de leur mieux-être mental qu'ils ne l'étaient avant le début de la pandémie, a déclaré Anthony Ariganello, Président et chef de la direction de CRHA Canada. Cela signifie que la santé mentale devrait représenter une considération importante pour tous les gestionnaires ainsi que les PDG. »

L'importance d'avoir une bonne stratégie de RH en place, gérée par des professionnels formés en ressources humaines, est un autre message clair qui émanait du sondage, qui a été effectué par Research Co.

Une majorité de répondants a dit qu'elle préférerait s'adresser à un professionnel en ressources humaines en cas de crise ou de difficulté au travail plutôt que de se confier à un responsable, un cadre supérieur ou un collègue. Plus de 70 % des répondants ont affirmé avoir une opinion positive des professionnels en RH - un taux de confiance dépassé uniquement par les médecins et les comptables.

« Il est faux de croire que les professionnels en RH devraient être embauchés uniquement par des grandes entreprises, et les petites et moyennes entreprises devraient en prendre bonne note, ajoute Monsieur Ariganello. Les ressources humaines sont des ressources professionnelles - pour affirmer que leur équipe représente leur ressource la plus précieuse, les organisations doivent d'abord s'assurer que les besoins et les préoccupations de leur équipe sont pris en charge par une personne à l'interne qui est dédiée à leur mieux-être. »

À propos de CRHA

Conseillers en ressources humaines agréés représente 27 000 membres de la profession RH dans neuf provinces et trois territoires au Canada. Fondé en 1994, CRHA Canada constitue la référence à l'échelle nationale en matière de développement et de promotion de la profession RH. Grâce à un titre commun bien établi et crédible ainsi qu'à une collaboration sur les enjeux nationaux, CRHA positionne de façon proactive les priorités nationales en matière de ressources humaines au Canada et représente également la profession RH auprès des associations professionnelles en ressources humaines à l'échelle mondiale.

